5 loại cây ăn quả chịu nắng thích hợp trồng trên sân thượng

(VTC News) -

Sân thượng là khu vực tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời trong nhiều giờ liên tục mỗi ngày. Vào mùa hè, nhiệt độ bề mặt có thể tăng rất cao, khiến nhiều loại cây dễ bị cháy lá, héo úa hoặc chậm phát triển. Vì vậy, các loại cây ăn quả có khả năng chịu hạn và chịu nắng tốt sẽ thích nghi hiệu quả hơn.

Dưới đây là những loại cây ăn quả chịu nắng thích hợp trồng trên sân thượng:

Cây ổi

Ổi là một trong những loại cây ăn quả chịu nắng tốt, phù hợp với điều kiện khí hậu nóng tại Việt Nam. Cây có bộ rễ khỏe, dễ thích nghi và ít sâu bệnh.

Khi trồng trên sân thượng, nên chọn các giống ổi lùn hoặc ổi nữ hoàng để dễ chăm sóc. Chỉ cần chậu đủ lớn, đất tơi xốp và tưới nước đều đặn, cây có thể cho trái sau khoảng 6 – 8 tháng.

Cây ổi chịu nắng tốt, ít sâu bệnh. (Ảnh: Báo Nông nghiệp và Môi trường)

Cây sơ ri

Cây sơ ri thích nghi tốt với điều kiện nắng nóng và khô hạn, phù hợp để trồng trên sân thượng. Cây sinh trưởng khỏe, cho quả quanh năm với màu đỏ bắt mắt, vị chua ngọt thanh mát.

Ngoài ưu điểm dễ đậu trái, cây sơ ri còn ít bị sâu bệnh và không quá kén đất trồng.

Cây bưởi

Cây bưởi có thể trồng trong chậu trên sân thượng nhờ chiều cao vừa phải và tán lá không quá lớn, phù hợp với không gian nhà phố. Trồng bưởi trong chậu cũng giúp việc chăm sóc, cắt tỉa và kiểm soát dinh dưỡng trở nên thuận tiện hơn. Nếu được chăm sóc đúng cách, cây có thể ra hoa, đậu quả khá sớm và cho năng suất ổn định.

Để cây phát triển khỏe mạnh và cho trái chất lượng, cần chú ý chọn đất tơi xốp, giàu dinh dưỡng, đảm bảo tưới nước hợp lý và bố trí cây ở nơi có nhiều ánh nắng tự nhiên.

Cây cóc Thái

Là cây ưa nắng, cóc Thái thích hợp trồng trên sân thượng. Ngoài ra, cây cóc Thái còn thích hợp với nhiều loài đất trồng khác nhau và không cần nhiều công chăm sóc.

Một ưu điểm nữa của cóc Thái là cho trái quanh năm và không chiếm nhiều diện tích đất.

Cây có Thái ưa nắng, phù hợp trồng trên sân thượng. (Ảnh: Welofarm)

Cây chanh

Chanh là loại cây chịu nắng mạnh, không cần quá nhiều công chăm sóc, có thể trồng trong chậu trên sân thượng hoặc ban công.

Cây chanh thích hợp với môi trường có nhiều ánh sáng và khả năng thoát nước tốt. Khi trồng, nên cắt tỉa cành định kỳ để cây ra nhiều hoa và đậu quả hơn.