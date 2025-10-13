Thiết kế vườn trên sân thượng cần chú ý điều gì?

(VTC News) -

Trong nhịp sống hiện đại, khi diện tích đất ngày càng thu hẹp, xu hướng thiết kế vườn trên sân thượng trở thành giải pháp xanh được nhiều gia đình lựa chọn. Không chỉ giúp làm đẹp không gian sống, vườn sân thượng còn góp phần điều hòa không khí, giảm nhiệt độ cho ngôi nhà và mang đến cảm giác thư giãn sau những giờ làm việc căng thẳng.

Tuy nhiên, để sở hữu một khu vườn trên cao vừa bền vững, vừa thẩm mỹ, gia chủ cần lưu ý một số điểm quan trọng sau.

Kiểm tra kết cấu chịu lực của sân thượng

Trước khi thiết kế khu vườn, cần đánh giá kỹ khả năng chịu lực của sàn mái. Việc trồng cây, đặt chậu, bể nước hoặc làm tiểu cảnh có thể tạo ra tải trọng lớn, gây ảnh hưởng đến kết cấu công trình.

Do đó, nên tham khảo ý kiến của kỹ sư xây dựng để xác định trọng lượng tối đa sân thượng có thể chịu được. Nếu cần, hãy gia cố sàn bằng vật liệu nhẹ nhưng chắc chắn để đảm bảo an toàn lâu dài.

Nên kiểm tra kết cấu chịu lực của sân thượng trước khi thiết kế khu vườn. (Ảnh: Decorpot)

Hệ thống thoát nước và chống thấm hiệu quả

Sân thượng là nơi dễ bị đọng nước, đặc biệt vào mùa mưa. Nếu không xử lý chống thấm tốt, nước có thể thấm xuống trần gây nứt, ẩm mốc và hư hại công trình.

Vì vậy, cần thi công lớp chống thấm kỹ lưỡng và thiết kế hệ thống thoát nước hợp lý. Nên tạo độ dốc nhỏ hướng về ống thoát nước và tránh đặt cây, chậu cảnh che kín khu vực thoát nước.

Hệ thống tưới tiêu và ánh sáng

Cây trồng trên sân thượng cần được chăm sóc thường xuyên để tránh héo úa do nắng gió. Hệ thống tưới nhỏ giọt tự động là lựa chọn lý tưởng, giúp tiết kiệm công sức và nước.

Ngoài ra, nếu khu vực sân thượng có ánh sáng gắt vào mùa hè, nên bố trí mái che, lưới giảm nắng hoặc chọn thời điểm tưới nước sáng sớm và chiều muộn để tránh làm cây bị sốc nhiệt.

Chọn cây trồng phù hợp

Không phải loại cây nào cũng thích hợp để trồng trên sân thượng. Do vị trí cao và thường xuyên tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng, nên chọn các loại cây có sức sống mạnh mẽ, chịu nắng tốt như: sen đá, lưỡi hổ, trầu bà, dừa cạn, chuỗi ngọc, các loại rau xanh ngắn ngày, cây ăn trái...

Ngoài ra, có thể bố trí xen kẽ những loại cây leo hoặc giàn cây xanh để tạo bóng mát tự nhiên.

Đảm bảo an toàn và thẩm mỹ

Rào chắn hoặc lan can là yếu tố bắt buộc đối với khu vườn sân thượng, đặc biệt khi nhà có trẻ nhỏ. Nên chọn vật liệu bền chắc, cao tối thiểu 1,2m để đảm bảo an toàn.

Ngoài ra, có thể kết hợp thêm lối đi lát đá, ghế gỗ hoặc bàn trà nhỏ để biến không gian này thành nơi nghỉ ngơi, thưởng trà, đọc sách hoặc tổ chức tiệc nhỏ cùng gia đình.