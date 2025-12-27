Cập nhật bảng xếp hạng giải Ngoại Hạng Anh 2025-2026 mới nhất vòng 18

(VTC News) -

Bảng xếp hạng giải Ngoại Hạng Anh 2025-2026 tiếp tục có nhiều biến động ở nửa trên. Chiến thắng của Man City tạo áp lực cho Arsenal. Trong cơn khủng hoảng lực lượng vì những chấn thương liên tiếp, "Pháo thủ" đối đầu Brighton trên sân nhà với nhiệm vụ phải thắng.

Cập nhật mới nhất

Dorgu ghi bàn duy nhất giúp Man Utd thắng Newcastle United.

Man City thắng Nottingham Forest, tạm chiếm ngôi đầu bảng xếp hạng.

Man Utd đánh bại Newcastle United ở trận đấu sớm.

Bảng xếp hạng giải Ngoại Hạng Anh vòng 18

XH Đội Trận Bàn thắng/

bàn thua Điểm 1 Man City 18 43/17 40 2 Arsenal 17 31/10 39 3 Aston Villa 17 27/18 36 4 Chelsea 17 29/17 29 5 Man Utd 18 32/28 29 6 Liverpool 17 28/25 29 7 Sunderland 17 19/17 27 8 Crystal Palace 17 21/19 26 9 Brighton 17 25/23 24 10 Everton 17 18/20 24 11 Newcastle United 18 23/23 23 12 Brentford 17 24/25 23 13 Fulham 17 24/26 23 14 Tottenham 17 26/23 22 15 Bournemouth 17 26/29 22 16 Leeds United 17 24/31 19 17 Nottingham 18 18/28 18 18 West Ham 17 19/35 13 19 Burnley 17 19/34 11 20 Wolves 17 9/37 2

Báo Điện tử VTC News cập nhật liên tục bảng xếp hạng giải Ngoại Hạng Anh sau mỗi trận đấu theo thông tin chính thức trên trang chủ Premier League.

Lịch thi đấu, kết quả vòng 18 giải Ngoại Hạng Anh

Ngày 27/12

3h: Man Utd 1-0 Newcastle;

19h30: Nottingham Forest 1-2 Man City;

22h: Arsenal vs Brighton;

22h: Brentford vs Bournemouth;

22h: Burnley vs Everton;

22h: Liverpool vs Wolves;

22h: West Ham vs Fulham.

Ngày 28/12

0h30: Chelsea vs Aston Villa;

21h: Sunderland vs Leeds United;

23h30: Crystal Palace vs Tottenham.

Thể thức giải Ngoại Hạng Anh 2025-2026

Giải Ngoại Hạng Anh có 20 đội bóng thi đấu vòng tròn 2 lượt tính điểm xếp hạng. Trong trường hợp có nhiều đội bằng điểm nhau, tiêu chí xếp hạng được ưu tiên là hiệu số bàn thắng - bàn thua, số bàn thắng.

Top 4 đội trên bảng xếp hạng chung cuộc của giải Ngoại Hạng Anh 2025-2026 giành quyền tham dự UEFA Champions League (Cúp C1 châu Âu) mùa giải sau. Đội đứng thứ 5 tham dự Europa League.

Kết thúc mùa giải, 3 đội đứng cuối phải xuống hạng, đổi chỗ cho 3 câu lạc bộ từ EFL Championship lên hạng.