Bảng xếp hạng giải Ngoại Hạng Anh vòng 14 mới nhất

Vòng 14 giải Ngoại Hạng Anh diễn ra giữa tuần. Arsenal tiếp tục đứng đầu, duy trì khoảng cách 5 điểm với Man City nhờ chiến thắng 2-0 trên sân nhà trước Brentford.
Sau khi cầm hòa Arsenal, Chelsea bất ngờ thua Leeds United và tụt lại so với 2 đội đầu bảng.
Arsenal tiếp tục đứng đầu bảng xếp hạng giải Ngoại Hạng Anh.
Bảng xếp hạng Ngoại Hạng Anh (vòng 14)
|XH
|Đội
|Trận
|Bàn thắng/
bàn thua
|Điểm
|1
|Arsenal
|14
|28/7
|33
|2
|Man City
|14
|32/16
|28
|3
|Aston Villa
|14
|20/14
|27
|4
|Chelsea
|14
|25/15
|24
|5
|Crystal Palace
|14
|18/11
|23
|6
|Brighton
|14
|24/20
|22
|7
|Sunderland
|14
|18/14
|22
|8
|Liverpool
|14
|21/21
|22
|9
|Man Utd
|13
|21/20
|21
|10
|Everton
|14
|15/17
|21
|11
|Tottenham
|14
|23/18
|19
|12
|Newcastle United
|14
|19/19
|19
|13
|Brentford
|14
|21/22
|19
|14
|Bournemouth
|14
|21/24
|19
|15
|Nottingham Forest
|14
|14/22
|15
|16
|Fulham
|14
|18/22
|14
|17
|Leeds United
|14
|16/26
|14
|18
|West Ham
|13
|15/27
|11
|19
|Burnley
|14
|15/28
|10
|20
|Wolves
|14
|7/29
|2
Lịch thi đấu, kết quả vòng 14 giải Ngoại Hạng Anh
|Ngày
|Giờ
|Trận đấu
|3/12
|2h30
|Fulham 4-4 Man City
|2h30
|Bournemouth 0-1 Everton
|3h
|Newcastle 2-2 Tottenham
|4/12
|2h30
|Wolves 0-1 Nottingham Forest
|2h30
|Burnley 0-1 Crystal Palace
|2h30
|Brighton 3-4 Aston Villa
|2h30
|Arsenal 2-0 Brentford
|3h15
|Liverpool 1-1 Sunderland
|3h15
|Leeds United 3-1 Chelsea
|5/12
|3h
|Man Utd vs West Ham
Thể thức giải Ngoại Hạng Anh 2025-2026
Giải Ngoại Hạng Anh có 20 đội bóng thi đấu vòng tròn 2 lượt tính điểm xếp hạng. Trong trường hợp có nhiều đội bằng điểm nhau, tiêu chí xếp hạng được ưu tiên là hiệu số bàn thắng - bàn thua, số bàn thắng.
Top 4 đội trên bảng xếp hạng chung cuộc của giải Ngoại Hạng Anh 2025-2026 giành quyền tham dự UEFA Champions League (Cúp C1 châu Âu) mùa giải sau. Đội đứng thứ 5 tham dự Europa League.
Kết thúc mùa giải, 3 đội đứng cuối phải xuống hạng, đổi chỗ cho 3 câu lạc bộ từ EFL Championship lên hạng.