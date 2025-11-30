Bảng xếp hạng giải Ngoại Hạng Anh 2025-2026 vòng 13 mới nhất

Ở vòng 13 giải Ngoại Hạng Anh 2025-2026, Chelsea có cơ hội thu hẹp khoảng cách với đội đầu bảng là Arsenal khi 2 đội gặp nhau trên sân vận động Stamford Bridge. Trước đó, Man City gây áp lực lên cả 2 đối thủ này khi đánh bại Leeds United đầy vất vả với tỷ số 3-2.

Man City thắng Leeds đầy kịch tính. (Ảnh: Reuters)

Trong khi đó, Manchester United đối đầu Crystal Palace. Hai đội bóng hơn kém nhau 5 bậc trên bảng xếp hạng nhưng khoảng cách chỉ là 2 điểm. Liverpool chạm trán West Ham - đội đứng thứ ba từ dưới lên.

Bảng xếp hạng Ngoại Hạng Anh (vòng 13)

XH Đội Trận Bàn thắng/

bàn thua Điểm 1 Arsenal 12 24/6 29 2 Man City 13 27/12 25 3 Chelsea 12 23/11 23 4 Sunderland 13 17/13 21 5 Aston Villa 12 15/11 21 6 Crystal Palace 12 16/9 20 7 Brighton 12 19/16 19 8 Brentford 13 21/20 19 9 Bournemouth 13 21/23 19 10 Tottenham 13 21/16 18 11 Man Utd 12 19/19 18 12 Newcastle United 13 17/17 18 13 Everton 12 14/17 18 14 Liverpool 13 18/20 18 15 Fulham 13 14/17 14 16 Nottingham Forest 12 13/20 12 17 Leeds United 13 13/25 11 18 West Ham 12 15/25 11 19 Burnley 13 15/26 10 20 Wolves 12 7/27 2

Lịch thi đấu, kết quả vòng 12 giải Ngoại Hạng Anh

Ngày Giờ Trận đấu 29/11 22h Sunderland 3-2 Bournemouth 22h Man City 3-2 Leeds United 22h Brentford 3-1 Burnley 30/11 0h30 Everton 1-4 Newcastle United 3h Tottenham 1-2 Fulham 19h Crystal Palace vs Man Utd 21h05 Aston Villa vs Wolves 21h05 Nottingham vs Brighton 21h05 West Ham vs Liverpool 23h30 Chelsea vs Arsenal

Thể thức giải Ngoại Hạng Anh 2025-2026

Giải Ngoại Hạng Anh có 20 đội bóng thi đấu vòng tròn 2 lượt tính điểm xếp hạng. Trong trường hợp có nhiều đội bằng điểm nhau, tiêu chí xếp hạng được ưu tiên là hiệu số bàn thắng - bàn thua, số bàn thắng.

Top 4 đội trên bảng xếp hạng chung cuộc của giải Ngoại Hạng Anh 2025-2026 giành quyền tham dự UEFA Champions League (Cúp C1 châu Âu) mùa giải sau. Đội đứng thứ 5 tham dự Europa League.

Kết thúc mùa giải, 3 đội đứng cuối phải xuống hạng, đổi chỗ cho 3 câu lạc bộ từ EFL Championship lên hạng.