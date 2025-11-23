Bảng xếp hạng giải Ngoại Hạng Anh 2025-2026 vòng 12 mới nhất

(VTC News) -

Ngôi đầu bảng xếp hạng sau vòng 12 chắc chắn vẫn thuộc về Arsenal. Đội nhì bảng là Man City thua Newcastle với tỷ số 1-2 trên sân khách. Chelsea vượt lên nhờ chiến thắng 2-0 trước Burnley.

Arsenal có thể nới rộng khoảng cách với nhóm bám đuổi. Dù vậy, thử thách của đội chủ sân Emirates là Tottenham - không phải đối thủ dễ bị bawtsn ạt.

Liverpool có nguy cơ bị Manchester United vượt qua. Đội đương kim vô địch thua sốc 0-3 trên sân nhà trước đội bóng đang khủng hoảng là Nottingham Forest.

Liverpool thua sốc Nottingham Forest.

Bảng xếp hạng Ngoại Hạng Anh (vòng 12)

XH Đội Trận Bàn thắng/

bàn thua Điểm 1 Arsenal 11 20/5 26 2 Man City 11 23/8 22 3 Chelsea 11 21/11 20 4 Sunderland 11 14/10 19 5 Aston Villa 11 13/10 18 6 Tottenham 11 19/10 18 7 Liverpool 11 18/17 18 8 Man Utd 11 19/18 18 9 Bournemouth 11 17/18 18 10 Crystal Palace 11 14/9 17 11 Brighton 11 17/15 16 12 Brentford 11 17/17 16 13 Everton 11 12/13 15 14 Newcastle United 11 11/14 12 15 Fulham 11 12/16 11 16 Leeds United 11 10/20 11 17 Burnley 11 14/21 10 18 West Ham 11 13/23 10 19 Nottingham Forest 11 10/20 9 20 Wolves 11 7/25 2

Lịch thi đấu, kết quả vòng 12 giải Ngoại Hạng Anh

Ngày Giờ Trận đấu 22/11 19h30 Burnley 0-2 Chelsea 22h Bournemouth 2-2 West Ham 22h Brighton 2-1 Brentford 22h Fulham 1-0 Sunderland 22h Liverpool 0-3 Nottingham Forest 22h Wolves 2-2 Crystal Palace 23/11 0h30 Newcastle 2-1 Man City 21h Leeds United vs Aston Villa 23h30 Arsenal vs Tottenham 25/11 3 Man Utd vs Everton

Thể thức giải Ngoại Hạng Anh 2025-2026

Giải Ngoại Hạng Anh có 20 đội bóng thi đấu vòng tròn 2 lượt tính điểm xếp hạng. Trong trường hợp có nhiều đội bằng điểm nhau, tiêu chí xếp hạng được ưu tiên là hiệu số bàn thắng - bàn thua, số bàn thắng.

Top 4 đội trên bảng xếp hạng chung cuộc của giải Ngoại Hạng Anh 2025-2026 giành quyền tham dự UEFA Champions League (Cúp C1 châu Âu) mùa giải sau. Đội đứng thứ 5 tham dự Europa League.

Kết thúc mùa giải, 3 đội đứng cuối phải xuống hạng, đổi chỗ cho 3 câu lạc bộ từ EFL Championship lên hạng.