Bảng xếp hạng giải Ngoại Hạng Anh 2025-2026 vòng 12 mới nhất

Bảng xếp hạng giải Ngoại Hạng Anh 2025-2026 mới nhất (vòng 12), chi tiết thông tin kết quả thi đấu và vị trí của Man Utd, Man City, Liverpool, Arsenal, Chelsea.

Ngôi đầu bảng xếp hạng sau vòng 12 chắc chắn vẫn thuộc về Arsenal. Đội nhì bảng là Man City thua Newcastle với tỷ số 1-2 trên sân khách. Chelsea vượt lên nhờ chiến thắng 2-0 trước Burnley.

Arsenal có thể nới rộng khoảng cách với nhóm bám đuổi. Dù vậy, thử thách của đội chủ sân Emirates là Tottenham - không phải đối thủ dễ bị bawtsn ạt.

Liverpool có nguy cơ bị Manchester United vượt qua. Đội đương kim vô địch thua sốc 0-3 trên sân nhà trước đội bóng đang khủng hoảng là Nottingham Forest.

Liverpool thua sốc Nottingham Forest.

Bảng xếp hạng Ngoại Hạng Anh (vòng 12)

XH Đội Trận Bàn thắng/
bàn thua		 Điểm
1 Arsenal 11 20/5 26
2 Man City 11 23/8 22
3 Chelsea 11 21/11 20
4 Sunderland 11 14/10 19
5 Aston Villa 11 13/10 18
6 Tottenham 11 19/10 18
7 Liverpool 11 18/17 18
8 Man Utd 11 19/18 18
9 Bournemouth 11 17/18 18
10 Crystal Palace 11 14/9 17
11 Brighton 11 17/15 16
12 Brentford 11 17/17 16
13 Everton 11 12/13 15
14 Newcastle United 11 11/14 12
15 Fulham 11 12/16 11
16 Leeds United 11 10/20 11
17 Burnley 11 14/21 10
18 West Ham 11 13/23 10
19 Nottingham Forest 11 10/20 9
20 Wolves 11 7/25 2

Lịch thi đấu, kết quả vòng 12 giải Ngoại Hạng Anh

Ngày Giờ Trận đấu
22/11 19h30 Burnley 0-2 Chelsea
  22h Bournemouth 2-2 West Ham
  22h Brighton 2-1 Brentford
  22h Fulham 1-0 Sunderland
  22h Liverpool 0-3 Nottingham Forest
  22h Wolves 2-2 Crystal Palace
23/11 0h30 Newcastle 2-1 Man City
  21h Leeds United vs Aston Villa
  23h30 Arsenal vs Tottenham
25/11 3 Man Utd vs Everton

Thể thức giải Ngoại Hạng Anh 2025-2026

Giải Ngoại Hạng Anh có 20 đội bóng thi đấu vòng tròn 2 lượt tính điểm xếp hạng. Trong trường hợp có nhiều đội bằng điểm nhau, tiêu chí xếp hạng được ưu tiên là hiệu số bàn thắng - bàn thua, số bàn thắng.

Top 4 đội trên bảng xếp hạng chung cuộc của giải Ngoại Hạng Anh 2025-2026 giành quyền tham dự UEFA Champions League (Cúp C1 châu Âu) mùa giải sau. Đội đứng thứ 5 tham dự Europa League.

Kết thúc mùa giải, 3 đội đứng cuối phải xuống hạng, đổi chỗ cho 3 câu lạc bộ từ EFL Championship lên hạng.

Tiểu Minh
