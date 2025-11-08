21:29 08/11/2025 Bóng đá Anh
Tottenham và Man Utd tạo ra diễn biến hấp dẫn trong những phút cuối của trận đấu sớm ở vòng 11 giải Ngoại Hạng Anh. Man Utd ghi bàn trước rồi để đối thủ dẫn ngược. Tuy nhiên, "Quỷ đỏ" vẫn giành lại một điểm nhờ pha lập công ở phút cuối.
|Tottenham
|2-2
|Man Utd
|32'
|Mbeumo
|Tel
|83'
|Richarlison
|90+1'
|90+6'
|De Ligt
Đội hình Tottenham vs Man Utd
Tottenham: Guglielmo Vicario (1); Pedro Porro (23), Cristian Romero (17), Micky van de Ven (37), Djed Spence (24); Joao Palhinha (6), Pape Sarr (29); Brennan Johnson (22), Xavi Simons (7), Richarlison (9); Randal Kolo Muani (39).
Man Utd: Senne Lammens (31); Matthijs de Ligt (4), Harry Maguire (5), Luke Shaw (23); Noussair Mazraoui (3), Casemiro (18), Bruno Fernandes (8), Patrick Dorgu (13); Amad Diallo (16), Matheus Cunha (10); Bryan Mbeumo (19).