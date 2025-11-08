(VTC News) -

Tottenham và Man Utd tạo ra diễn biến hấp dẫn trong những phút cuối của trận đấu sớm ở vòng 11 giải Ngoại Hạng Anh. Man Utd ghi bàn trước rồi để đối thủ dẫn ngược. Tuy nhiên, "Quỷ đỏ" vẫn giành lại một điểm nhờ pha lập công ở phút cuối.

Mbeumo tiếp tục ghi bàn. (Ảnh: Reuters)

*Tiếp tục cập nhật

Tottenham 2-2 Man Utd 32' Mbeumo Tel 83' Richarlison 90+1' 90+6' De Ligt

Đội hình Tottenham vs Man Utd

Tottenham: Guglielmo Vicario (1); Pedro Porro (23), Cristian Romero (17), Micky van de Ven (37), Djed Spence (24); Joao Palhinha (6), Pape Sarr (29); Brennan Johnson (22), Xavi Simons (7), Richarlison (9); Randal Kolo Muani (39).

Man Utd: Senne Lammens (31); Matthijs de Ligt (4), Harry Maguire (5), Luke Shaw (23); Noussair Mazraoui (3), Casemiro (18), Bruno Fernandes (8), Patrick Dorgu (13); Amad Diallo (16), Matheus Cunha (10); Bryan Mbeumo (19).