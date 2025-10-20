Kết quả giải Ngoại Hạng Anh: Man Utd hay bất ngờ, đánh bại Liverpool

(VTC News) -

Manchester United trải qua 9 năm liền không thắng trên sân Anfield của Liverpool. Tuy nhiên, khi không nhận được nhiều kỳ vọng giữa giai đoạn bất ổn, "Quỷ đỏ" lại bất ngờ phá dớp khi đánh bại nhà đương kim vô địch giải Ngoại Hạng Anh.

Hàng phòng ngự không có phong độ tốt khiến Liverpool nhận bàn thua trong pha bóng đầu tiên của trận đấu. Virgil van Dijk và Ibrahim Konate phối hợp không ăn ý, để Bryan Mbeumo bứt lên sút tung lưới đội chủ nhà ở phút thứ hai.

Mbeumo ghi bàn mở tỷ số ở pha tấn công đầu tiên. (Ảnh: Reuters)

Bàn thắng sớm là cơ sở để Man Utd chơi phản công. Dù tỷ lệ kiểm soát bóng chỉ là 40%, số cơ hội mà đội khách tạo ra không thua kém đối thủ. Liverpool 2 lần đưa bóng trúng cột, trong khi Man Utd cũng có vài tình huống bỏ lỡ đáng tiếc.

Liverpool ép sân trong hiệp hai. Tuy nhiên, khi Alexander Isak lạc nhịp còn Mohamed Salah đánh mất đẳng cấp vốn có, đội chủ nhà tấn công không hiệu quả.

Đội đương kim vô địch Ngoại Hạng Anh vẫn còn Cody Gakpo chơi hay ở trận này. Chính tiền đạo người Hà Lan ghi bàn gỡ hòa, sau 3 lần sút trúng cột.

Gakpo giúp Liverpool gỡ hòa nhưng đội chủ nhà vẫn thua. (Ảnh: Reuters)

Tuy nhiên, Man Utd tái lập thế dẫn bàn sau đó ít phút. Hàng phòng ngự của Liverpool lại không kèm người, để Harry Maguire thoải mái đánh đầu ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho Man Utd.

Đây là thất bại thứ tư liên tiếp của Liverpool ở giải Ngoại Hạng Anh. Man Utd chấm dứt chuỗi trận toàn hòa và thua trên sân Anfield kéo dài 9 năm qua.