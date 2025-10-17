CĐV đổi tên thành Manchester United, khi qua đời vẫn chưa được chấp thuận

(VTC News) -

Marin Levidzhov - một cổ động viên nổi tiếng của Manchester United - vừa qua đời tuần này, ở tuổi 62. Ông được biết đến với câu chuyện dành 15 năm đấu tranh về pháp lý chỉ để được đổi tên thành... Manchester United. Người đàn ông Bulgaria này thậm chí còn xăm huy hiệu của đội bóng yêu thích lên trán.

Theo tờ The Guardian, trận chung kết Champions League năm 1999 là sự kiện làm thay đổi cuộc đời ông Marin Levidzhov. Marin Zdravkov Levidzhov khi đó 36 tuổi. Trong cuộc phỏng vấn vào năm 2011, cổ động viên này kể lại rằng khi chứng kiến Man Utd bị đối thủ dẫn trước ở những phút cuối, ông tự nhủ với bản thân: "Nếu United thắng ngược, tôi sẽ làm mọi cách để đổi tên mình thành tên của câu lạc bộ".

Man Utd cuối cùng tạo nên màn ngược dòng ngoạn mục. Teddy Sheringham và Ole Gunnar Solskjaer ghi 2 bàn trong thời gian bù giờ để giúp Man Utd lật ngược tình thế, đánh bại Bayern Munich với tỷ số 2-1. "Quỷ đỏ" giành chức vô địch châu Âu.

Levidzhov xăm logo Man Utd lên trán.

Hôm sau, Marin tìm đến luật sư để thực hiện lời hứa với chính mình và bắt đầu hành trình gian khổ kéo dài suốt 15 năm. Marin thời điểm đó sống ở Bulgaria cùng mẹ, làm đủ việc vặt, có khi chỉ kiếm được chưa đến 20 USD một ngày. Dù cuộc sống khó khăn, ước mơ đổi tên trở thành nỗi ám ảnh đối với ông.

Ban đầu, đơn xin đổi tên bị từ chối vì lý do bản quyền thương mại. “Manchester United” là thương hiệu toàn cầu. Thẩm phán sau đó cho phép ông đổi tên thành “Manchester”, nhưng không được dùng “United” làm họ.

Ông Marin Levidzhov phản đối:“Tôi không muốn mang tên một thành phố ở Anh. Tôi muốn mang tên đội bóng tôi yêu".

Trong lúc chờ được đổi tên thành Manchester United, ông đặt tên bầy mèo ở nhà theo các cầu thủ của đội bóng, gồm Rio, Rooney và Beckham. Ở thị trấn nơi Levidzhov sinh sống, người dân dần quen với việc gọi ông bằng biệt danh "Man U".

Sau nhiều năm giải quyết rắc rối pháp lý, Levidzhov được phép thêm chữ “United” vào giấy tờ tùy thân. Tuy nhiên, phần này chỉ là biệt danh chứ chưa được công nhận là tên họ chính thức. Do đó, cổ động viên cuồng nhiệt này tiếp tục lao vào các cuộc kiện tụng. “Tôi sẽ không dừng lại cho đến khi tên tôi thực sự là Manchester United", tờ The Guardian dẫn lời Levidzhov.

Câu chuyện của người đàn ông này bắt đầu được lan truyền và trở nên nổi tiếng. Không ít doanh nghiệp tìm đến ông mời hợp tác thương mại. Tuy nhiên, Levidzhov từ chối vì không muốn kiếm tiền từ đội bóng yêu thích.

Năm 2011, Levidzhov được đưa đến sân vận động Old Trafford (Manchester, Anh) để thực hiện bộ phim tài liệu. Năm 2014, ông quyết định xăm huy hiệu của Man Utd lên trán. Người đàn ông Bulgaria không ngừng cuộc chiến pháp lý để được đổi tên như mong muốn, bất chấp cuộc sống khó khăn.

Ngày 13/10/2025, ông Levidzhov qua đời khi vẫn chưa hoàn thành giấc mơ dang dở.