Kết quả giải Ngoại Hạng Anh: Sesko lại ghi bàn, Man Utd thắng đội xếp trên 9 bậc

Sunderland xếp trên Man Utd tới 9 bậc trên bảng xếp hạng giải Ngoại Hạng Anh trước vòng 7. Tuy nhiên, thành tích tốt ở giai đoạn đầu mùa giải của đội bóng mới lên hạng chỉ là phong độ nhất thời. Trên sân Old Trafford, Man Utd không gặp nhiều khó khăn để đánh bại đối thủ bằng 2 bàn thắng ngay trong hiệp 1.

Man Utd ghi bàn từ cơ hội đầu tiên trong trận đấu. Bryan Mbeumo chuyền bóng cho Mason Mount sút tung lưới Sunderland khi trận đấu mới diễn ra được hơn 7 phút.

Hàng phòng ngự Sunderland tranh chấp yếu và có nhiều sơ hở. "Quỷ đỏ" tiếp đà hưng phấn, tạo ra thêm vài cơ hội và có bàn thắng thứ hai ngay trong hiệp một.

Hậu vệ Sunderland phá bóng đến đúng tầm chân của Benjamin Sesko. Tiền đạo người Slovenia dễ dàng ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0.

Man Utd đánh bại Sunderland ở vòng 7 giải Ngoại Hạng Anh. (Ảnh: Reuters)

Man Utd chủ động chơi phòng ngự sau khi dẫn 2 bàn. Đội chủ nhà không cần tấn công nhiều, chỉ chơi bóng cầm chừng để giữ trận đấu ở thế an toàn. Dù vậy, do đối thủ phòng ngự quá nhiều sơ hở, Man Utd vẫn tạo ra vài pha tấn công nguy hiểm.

Sunderland cố gắng đẩy cao đội hình để dồn ép đối thủ. Tỷ lệ kiểm soát bóng của đội khách nhỉnh hơn so với Man Utd. Tuy nhiên, chất lượng tấn công của Sunderland quá yếu. Họ chỉ có 4 cú sút trong hiệp 2 và không tạo ra mối đe dọa đáng kể nào hướng về khung thành Man Utd.

Đội chủ nhà duy trì thế trận an toàn trong phần còn lại của trận đấu và không để thủng lưới. Man Utd giành chiến thắng với tỷ số 2-0 để có bước tiến lớn trên bảng xếp hạng. "Quỷ đỏ" tạm vươn lên vị trí thứ 8 trước khi Chelsea, Brighton và Everton thi đấu.

Man Utd 2-0 Sunderland Mount 8' Sesko 31'

Đội hình Man Utd đấu với Sunderland

Man Utd: Senne Lammens (31); Leny Yoro (15), Matthijs de Ligt (4), Luke Shaw (23); Amad Diallo (16), Casemiro (18), Bruno Fernandes (8), Diogo Dalot (2); Bryan Mbeumo (19), Benjamin Sesko (30), Mason Mount (7).

Sunderland: Robin Roefs (22); Trai Hume (32), Nordi Mukiele (20), Omar Alderete (15), Arthur Masuaku (26); Granit Xhaka (34), Noah Sadiki (27); Bertrand Traore (25), Enzo Le Fee (28), Simon Adingra (24); Wilson Isidor (18).