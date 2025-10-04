Cập nhật tỷ số Arsenal vs West Ham, vòng 7 giải Ngoại Hạng Anh

|Arsenal
|0-0
|West Ham
Trận Arsenal đấu với West Ham diễn ra lúc 21h ngày 4/10 trên sân vận động Emirates (London, Anh). Siêu máy tính của Opta nhận định tỷ lệ thắng của Arsenal và West Ham là 76,7% - 9,4%.
Arsenal: David Raya (1), Jurrien Timber (12), William Saliba (2), Gabriel Magalhaes (6), Riccardo Calafiori (33), Declan Rice (41), Eberechi Eze (10), Martin Odegaard (8), Bukayo Saka (7), Leandro Trossard (19), Viktor Gyokeres (14).
West Ham: Alphonse Areola (23), Aaron Wan-Bissaka (29), Konstantinos Mavropanos (15), Max Kilman (3), El Hadji Malick Diouf (12), Soungoutou Magassa (27), Mateus Fernandes (18), Lucas Paqueta (10), Jarrod Bowen (20), Crysencio Summerville (7), Niclas Fullkrug (11).
Bảng xếp hạng Ngoại Hạng Anh (vòng 7)
|XH
|Đội
|Trận
|Bàn thắng/
bàn thua
|Điểm
|1
|Liverpool
|6
|12/7
|15
|2
|Bournemouth
|7
|11/8
|14
|3
|Arsenal
|6
|12/3
|13
|4
|Crystal Palace
|6
|8/3
|12
|5
|Tottenham
|6
|11/4
|11
|6
|Sunderland
|6
|7/4
|11
|7
|Man City
|6
|14/6
|10
|8
|Chelsea
|6
|11/8
|8
|9
|Everton
|6
|7/6
|8
|10
|Brighton
|6
|9/9
|8
|11
|Fulham
|7
|8/11
|8
|12
|Leeds United
|6
|6/9
|8
|13
|Brentford
|6
|9/11
|7
|14
|Man Utd
|6
|7/11
|7
|15
|Newcastle United
|6
|4/5
|6
|16
|Aston Villa
|6
|4/6
|6
|17
|Nottingham Forest
|6
|5/10
|5
|18
|Burnley
|6
|6/13
|4
|19
|West Ham
|6
|6/14
|4
|20
|Wolves
|6
|4/13
|1
Lịch thi đấu, kết quả vòng 7 giải Ngoại Hạng Anh
|Ngày
|Giờ
|Trận đấu
|4/10
|2h
|Bournemouth 3-1 Fulham
|18h30
|Leeds vs Tottenham
|21h
|Arsenal vs West Ham
|21h
|Man Utd vs Sunderland
|23h30
|Chelsea vs Liverpool
|5/10
|20h
|Aston Villa vs Burnley
|20h
|Everton vs Crystal Palace
|20h
|Newcastle vs Nottingham
|20h
|Wolves vs Brighton
|22h30
|Brentford vs Man City