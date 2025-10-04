Đóng

Cập nhật tỷ số Arsenal vs West Ham, vòng 7 giải Ngoại Hạng Anh

Trực tiếp bóng đá Arsenal đấu với West Ham, giải Ngoại Hạng Anh 2025-2026. VTC News cập nhật diễn biến, tỷ số Arsenal vs West Ham nhanh nhất.

Arsenal 0-0 West Ham
     

Trận Arsenal đấu với West Ham diễn ra lúc 21h ngày 4/10 trên sân vận động Emirates (London, Anh). Siêu máy tính của Opta nhận định tỷ lệ thắng của Arsenal và West Ham là 76,7% - 9,4%.

Đội hình Arsenal đấu với West Ham

Arsenal: David Raya (1), Jurrien Timber (12), William Saliba (2), Gabriel Magalhaes (6), Riccardo Calafiori (33), Declan Rice (41), Eberechi Eze (10), Martin Odegaard (8), Bukayo Saka (7), Leandro Trossard (19), Viktor Gyokeres (14).

West Ham: Alphonse Areola (23), Aaron Wan-Bissaka (29), Konstantinos Mavropanos (15), Max Kilman (3), El Hadji Malick Diouf (12), Soungoutou Magassa (27), Mateus Fernandes (18), Lucas Paqueta (10), Jarrod Bowen (20), Crysencio Summerville (7), Niclas Fullkrug (11).

Bảng xếp hạng Ngoại Hạng Anh (vòng 7)

XH Đội Trận Bàn thắng/
bàn thua		 Điểm
1 Liverpool 6 12/7 15
2 Bournemouth 7 11/8 14
3 Arsenal 6 12/3 13
4 Crystal Palace 6 8/3 12
5 Tottenham 6 11/4 11
6 Sunderland 6 7/4 11
7 Man City 6 14/6 10
8 Chelsea 6 11/8 8
9 Everton 6 7/6 8
10 Brighton 6 9/9 8
11 Fulham 7 8/11 8
12 Leeds United 6 6/9 8
13 Brentford 6 9/11 7
14 Man Utd 6 7/11 7
15 Newcastle United 6 4/5 6
16 Aston Villa 6 4/6 6
17 Nottingham Forest 6 5/10 5
18 Burnley 6 6/13 4
19 West Ham 6 6/14 4
20 Wolves 6 4/13 1

Lịch thi đấu, kết quả vòng 7 giải Ngoại Hạng Anh

Ngày Giờ Trận đấu
4/10 2h Bournemouth 3-1 Fulham
  18h30 Leeds vs Tottenham
  21h Arsenal vs West Ham
  21h Man Utd vs Sunderland
  23h30 Chelsea vs Liverpool
5/10 20h Aston Villa vs Burnley
  20h Everton vs Crystal Palace
  20h Newcastle vs Nottingham
  20h Wolves vs Brighton
  22h30 Brentford vs Man City
Tin mới