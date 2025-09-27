(VTC News) -

Đấu với Brentford trên sân khách, khả năng thua của Man Utd lên tới 48% theo dự đoán của siêu máy tính Opta. Nguy cơ này trở thành sự thật khi đoàn quân của huấn luyện viên Ruben Amorim tiếp tục thể hiện sự yếu kém trong cả tấn công lẫn phòng ngự.

Tỷ lệ thua của Man Utd tăng lên chỉ sau nửa hiệp đấu đầu tiên. Hàng phòng ngự chất lượng không tốt của Man Utd khiến thủ môn Altay Bayindir phải rất vất vả. Dù rất cố gắng cứu thua, thủ môn người Thổ Nhĩ Kỳ vẫn phải vào lưới nhặt bóng 2 lần.

Man Utd chật vật trước Brentford. (Ảnh: Reuters)

Igor Thiago ghi cú đúp bàn thắng giúp Brentford dẫn 2-0 tính đến phút 20. Trong cả 2 tình huống, các hậu vệ của Man Utd đều để lộ ra khoảng trống lớn và không đủ nhanh để sửa sai. Brentford chỉ có 4 cú sút trong hiệp một với tỷ lệ trúng đích 100% và chuyển hóa 50% thành bàn thắng.

Benjamin Sesko thắp hy vọng cho đội khách bằng bàn rút ngắn tỷ số ở phút 26. Đây là pha lập công đầu tiên của tiền đạo người Slovenia tại giải Ngoại Hạng Anh trong màu áo Man Utd. Ngoài pha bóng này, "Quỷ đỏ" không tạo ra mối đe dọa rõ rệt về phía khung thành đối phương.

Brentford là một trong những đội phòng ngự yếu nhất giải Ngoại Hạng Anh. Tuy nhiên, đội chủ nhà vẫn khiến hàng công của Man Utd phải chật vật. Sesko, Matheus Cunha và Bryan Mbeumo không tạo ra sự kết nối tốt.

Bruno Fernandes đá hỏng phạt đền. (Ảnh: Reuters)

Man Utd có cơ hội gỡ hòa khi Mbeumo kiếm về quả phạt đền. Dù vậy, cú sút kiểu nhảy chân sáo của Bruno Fernandes bị thủ môn Brentford bắt bài. Tiền vệ người Bồ Đào Nha đá hỏng phạt đền lần thứ hai trong mùa giải. Đây là pha bỏ lỡ tai hại của đội khách.

Các học trò của huấn luyện viên Ruben Amorim dốc toàn lực tấn công trong những phút cuối trận nhưng vẫn bế tắc. Khi trận đấu bước sang thời gian bù giờ, Brentford tung ra đòn phản công quyết định.

Tận dụng sai sót của Kobbie Mainoo ở giữa sân, đội chủ nhà tổ chức tấn công nhanh. Mathias Jensen tung cú sút xa uy lực nhằm vào giữa khung thành, đánh bại thủ môn của Man Utd để ấn định chiến thắng 3-1 cho Brentford.