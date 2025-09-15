HLV Amorim: Man Utd đang tiến bộ, không thay đổi triết lý

(VTC News) -

Theo dữ liệu của Opta, thành tích 4 điểm sau 4 vòng đấu đầu tiên là khởi đầu kém nhất của Manchester United trong lịch sử giải Ngoại Hạng Anh. Lần duy nhất họ trải qua tình cảnh này trước đây là năm 1992, mùa giải đầu tiên khi Ngoại Hạng Anh mới ra đời.

Tuy nhiên, ở thời điểm đó, Man Utd thua liền 2 trận đầu tiên rồi giành 4 điểm để vươn lên vị trí thứ 11. Chuỗi trận thắng liên tiếp sau đó đưa "Quỷ đỏ" lên nhóm đầu bảng xếp hạng. Tình hình của Man Utd hiện nay xấu hơn.

Sau khi Man Utd thua Manchester City với tỷ số 0-3 tối qua (14/9), đoàn quân của huấn luyện viên Ruben Amorim đứng thứ 14 trên bảng xếp hạng. Man Utd có 4 bàn thắng nhưng trong đó chỉ 2 bàn do cầu thủ của đội bóng này ghi được - đều là vào lưới đội mới lên hạng Burnley.

Huấn luyện viên Ruben Amorim trầm ngâm trong trận thua Man City.

"Tôi sẽ không thay đổi triết lý của mình. Nếu muốn thay đổi, họ phải tìm người khác. Man Utd sẽ chơi theo cách của tôi, cho tới khi tôi muốn thay đổi. Tôi hiểu rằng đây là kỷ lục mà Man Utd không nên có. Tuy nhiên, có nhiều điều xảy ra trong những tháng gần đây mà mọi người không biết", huấn luyện viên Ruben Amorim nói.

Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha phủ nhận Man Utd sa sút. Bất chấp sự chỉ trích của người hâm mộ, ông cho rằng "Quỷ đỏ" thể hiện sự tiến bộ về mặt lối chơi và thành tích thi đấu không phản ánh đúng.

"Chuyện đó là bình thường, nhưng tôi không đồng ý là đội bóng không tiến bộ. Chúng tôi đang làm tốt hơn và kết quả không thể hiện điều đó", huấn luyện viên trưởng của Manchester United cho biết.

"Chúng tôi vừa đối đầu với vị huấn luyện viên giành 6 chức vô địch Ngoại Hạng Anh, trong khi Man Utd đang xây dựng mọi thứ để có thể chiến đấu với những đối thủ như vậy. Năm ngoái, chúng tôi hòa và thắng Man City. Lần này, chúng tôi chơi tốt hơn một chút, nhưng có vài chi tiết rõ ràng chưa đủ tốt. Chúng tôi đang xây dựng, tất nhiên vẫn cần chiến thắng".