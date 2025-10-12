Cựu thần đồng Man Utd đập tan giấc mơ World Cup của Indonesia

(VTC News) -

Thất bại với tỷ số 2-3 trước Ả Rập Xê Út đấy Indonesia vào thế buộc phải thắng ở trận đáu với Iraq trong khuôn khổ vòng loại 4 World Cup 2026 khu vực châu Á. Họ cần ít nhất 1 điểm để đảm bảo rằng vẫn còn cơ hội xếp thứ hai và có suất tham dự vòng play-off. Tuy nhiên, đội bóng xứ vạn đảo không thể đạt được mục tiêu này.

Ra sân trong hoàn cảnh không còn gì để mất, huấn luyện viên Patrick Kluivert đưa vào sân những cầu thủ tấn công tốt nhất mà ông có. Đội bóng xứ vạn đảo gây ra sức ép rất lớn lên phần sân của đội tuyển Iraq. Thom Haye và đồng đội miệt mài tấn công với sự cơ động của những cầu thủ mang dòng máu châu Âu. Calvin Verdonks, Eliano Reijnders (em trai của tiền vệ Man City Tijjani Reijnders) và Dean James là những nhân tố nổi bật.

Indonesia chính thức bị loại khỏi vòng loại World Cup 2026.

Đội tuyển Iraq sở hữu tỉ lệ tranh chấp tay đôi, kiểm soát bóng không quá thua thiệt so với Indonesia. Tuy nhiên, đại diện vùng Tây Á hầu như không có cơ hội tấn công. Cũng trong hiệp 1, Indonesia có một lần đưa bóng chạm vào điểm nối giữa xà ngang và cột dọc khung thành Iraq.

Ricky Kambuya hay Reijnders phung phí cơ hội và họ hẳn sẽ rất tiếc nuối với những gì diễn ra trong hiệp 2. Đội tuyển Indonesia vẫn kiểm soát bóng nhiều hơn nhưng số cơ hội được tạ ra đã suy giảm đáng kể. Nhưng vẫn có những khoảnh khắc mà họ đã ở rất gần khung thành đối phương.

Bước ngoặt của trận đấu đến ở phút 76. Trong tình huống tấn công nguy hiểm hiếm hoi, tiền vệ Zidan Iqbal - cầu thủ từng được xem là tài năng sáng giá của Man Utd - xử lý bóng khéo léo và tung cú sút rất chuẩn xác từ ngoài vòng cấm mở tỉ số trận đấu cho Iraq.

Bàn thua khiến tinh thần của Indonesia giảm sút đáng kể. Đội bóng xứ vạn đảo sốt ruột và không giữ được bình tĩnh. Họ liên tục tranh cãi với trọng tài và tạo ra những tình huống va chạm để cầu thủ Iraq có cơ hội câu giờ. Indonesia không thể gỡ hòa và thất bại 0-1 chung cuộc.

Sau 2 trận toàn thua, đội tuyển Indonesia đứng cuối bảng. Đại diện Đông Nam Á chắc chắn không vượt qua vòng loại World Cup 2026.

Kết quả: Indonesia 0-1 Iraq

Ghi bàn

Iraq: Zidan Iqbal (76')

Đội hình Indonesia đấu Iraq

Iraq: Hachim, Ali, Younis, Tahseen, Doski, Resan, Al Ammari, Yakob, Bayesh, Meme, Karim.

Indonesia: Paes, Diks, Ridho, Idzes, James, Reijnders, Pelupessy, Verdonk, Kambuaya, Zijlstra, Haye.

