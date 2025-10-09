Phạt đền 2 lần vẫn thua, Indonesia hẹp cửa dự World Cup 2026

(VTC News) -

Gặp lại Ả Rập Xê Út ở vòng loại thứ tư World Cup 2026 khu vực châu Á, Indonesia không thể lặp lại kỳ tích vòng trước. Trên sân khách, đại diện của bóng đá Đông Nam Á thua ngược dù được hưởng tới 2 quả phạt đền.

Đội bóng xứ vạn đảo có bàn thắng mở tỷ số khi trận đấu mới trôi qua hơn 10 phút. Kevin Diks thực hiện thành công cú đá phạt đền sau khi hậu vệ Ả Rập Xê Út phạm lỗi dùng tay chơi bóng trong vòng cấm.

Indonesia (áo đỏ) thua Ả Rập Xê Út

Tuy nhiên, đội bóng Tây Á không mất nhiều thời gian để gỡ hòa. Abu Al Shamat tung ra cú sút xa hiểm hóc đánh bại thủ môn của Indonesia ở phút 17. Không lâu sau đó, Firas Al Buraikan đưa Ả Rập Xê Út vượt lên bằng cú sút phạt 11 mét thành công.

Ả Rập Xê Út áp đảo ở hiệp một và giai đoạn đầu hiệp 2. Thủ môn Maarten Paes không ít lần phải vất vả cản phá cứu thua cho đội tuyển Indonesia. Dù vậy, nỗ lực của ngôi sao này không đủ ngăn bàn thua thứ ba. Al Buraikan nâng tỷ số lên 3-1 ở phút 62.

Sau khi tạo ra cách biệt 2 bàn, các cầu thủ Ả Rập Xê Út bắt đầu chủ quan. Họ có nhiều tình huống chơi bóng thiếu nghiêm túc, tiêu biểu là pha đánh gót trước khung thành đưa bóng ra ngoài.

Indonesia thắp hy vọng ở cuối trận khi Kevin Diks ghi bàn thứ 2 từ chấm phạt đền. Đội bóng Đông Nam Á dốc toàn lực tấn công trong những phút cuối trận. Ả Rập Xê Út tổn thất khi Mohammed Kanno vào sân ở phút 89 và bị đuổi ra sau chưa đầy 5 phút. Dù vậy, đội chủ nhà vẫn bảo toàn được chiến thắng.

Thất bại với tỷ số 1-3 khiến Indonesia gặp khó trong cuộc cạnh tranh suất tham dự World Cup ngay sau vòng loại thứ tư. Đội bóng xứ vạn đảo phải thắng Iraq trong trận đấu còn lại để nuôi hy vọng giành suất trực tiếp bằng chỉ số phụ, hoặc lọt vào trận tranh "vé vớt" (play-off).