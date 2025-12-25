Ban Bí thư: Nghiêm cấm dùng công quỹ biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo các cấp

(VTC News) -

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vừa ký ban hành Chỉ thị của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Bính Ngọ năm 2026.

Chỉ thị nêu, để chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ Nhân dân vui Xuân, đón Tết cổ truyền Bính Ngọ năm 2026 an toàn, lành mạnh, tiết kiệm, tạo khí thế phấn khởi và động lực cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng ngay từ những tháng đầu năm 2026, Ban Bí thư yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú.

Theo đó, Ban Bí thư chỉ đạo tăng cường đoàn kết, thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã hội, phát huy truyền thống tương thân, tương ái, tổ chức tốt việc chăm lo đời sống cho Nhân dân; tập trung khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ, khẩn trương hoàn thành sửa chữa, xây mới nhà cửa, công trình công cộng thiết yếu bị hư hại, bảo đảm Nhân dân có nơi ở, sinh hoạt an toàn, ổn định để đón Tết.

Đồng thời, cần đẩy nhanh triển khai các dự án, hoàn thành các chỉ tiêu nhà ở xã hội được giao; tiếp tục rà soát, sửa chữa, làm mới, không để trên địa bàn còn nhà tạm, nhà dột nát; hỗ trợ, tạo điều kiện, huy động các nguồn lực giúp đỡ, chăm lo cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, yếu thế, gia đình chính sách, công nhân, người lao động mất việc làm, người cao tuổi neo đơn, trẻ em mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, vùng bị thiên tai, nơi biên giới, hải đảo..., bảo đảm mọi nhà, mọi người dân đều được vui Xuân, đón Tết.

Ban Bí thư lưu ý các cơ quan, địa phương, đơn vị chuẩn bị tốt điều kiện bảo đảm chi trả kịp thời lương, thưởng Tết cho người lao động; tổ chức tốt việc thăm hỏi, động viên, chúc Tết cán bộ lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng, gia đình chính sách, nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, chức sắc tôn giáo tiêu biểu, các đơn vị lực lượng vũ trang, lực lượng thường trực làm nhiệm vụ trong dịp Tết...

Ban Bí thư quán triệt việc thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương; phòng, chống lãng phí, tiêu cực.

Cán bộ lãnh đạo, đảng viên phải thực hiện nghiêm quy định về chuẩn mực đạo đức cách mạng, những điều đảng viên không được làm; trách nhiệm nêu gương trong thực hiện nếp sống văn minh, nhất là quy định về không điều khiển phương tiện giao thông khi đã sử dụng rượu, bia; không tham gia, cổ xuý cho các hoạt động mê tín dị đoan, tệ nạn xã hội; không sử dụng ngân sách nhà nước, phương tiện, tài sản công trái quy định cho hoạt động lễ hội, vui chơi...

"Tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong dịp Tết, nhất là về lãng phí, tiêu cực. Không tổ chức thăm, chúc Tết cấp trên và lãnh đạo các cấp; nghiêm cấm việc dùng công quỹ biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo các cấp với mọi hình thức", chỉ thị nêu rõ.

Ban Bí thư yêu cầu tổ chức triển khai nghiêm túc, hiệu quả công việc, không để ảnh hưởng đến chất lượng, tiến độ thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026.

Các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội hoàn thành việc tổng kết công tác năm, bình xét, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên năm 2025 trong tháng 12/2025, gửi báo cáo trước ngày 1/2/2026.

Trong thời gian nghỉ Tết, phải bố trí đủ lực lượng, phương tiện trực, xử lý, giải quyết công việc kịp thời, thông suốt; thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo; không để ách tắc, chậm trễ thủ tục hành chính của người dân và doanh nghiệp.

Theo yêu cầu của Ban Bí thư, ngay sau kỳ nghỉ Tết, toàn hệ thống chính trị tiếp tục tập trung triển khai đồng bộ các nhiệm vụ trọng tâm của năm 2026; thực hiện quyết liệt, hiệu quả các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về sắp xếp tổ chức bộ máy, vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; về hội nhập quốc tế trong tình hình mới; về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật; về phát triển kinh tế tư nhân; về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo; về tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ Nhân dân...

Cũng tại chỉ thị, Ban Bí thư chỉ đạo việc tổ chức và quản lý các hoạt động văn hoá, kỷ niệm ngày truyền thống, tổng kết năm, gặp mặt đầu năm, Tết trồng cây, lễ hội, vui Xuân bảo đảm thiết thực, văn minh, tiết kiệm, tránh hình thức, lãng phí, phù hợp với nếp sống văn hoá, truyền thống, phong tục, tập quán tốt đẹp của dân tộc; tổ chức các không gian văn hoá tại địa phương, nhất là tại nông thôn, miền núi, hải đảo, tạo điều kiện để người dân tham gia sáng tạo và hưởng thụ văn hoá.

Các địa phương căn cứ điều kiện, tình hình thực tiễn để quyết định việc tổ chức bắn pháo hoa chào mừng năm mới, tạo không khí đoàn kết, vui tươi, phấn khởi trong Nhân dân nhưng cần bảo đảm tiết kiệm, tuyệt đối an toàn.

Các bộ, ngành, địa phương cần triển khai đồng bộ, hiệu quả các phương án bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, an toàn trên không gian mạng; bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị, đối ngoại, văn hoá, xã hội; tăng cường phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, xử lý nghiêm minh, kịp thời các loại tội phạm và tệ nạn xã hội.

Ban Bí thư cũng chỉ đạo tăng cường kiểm tra, giám sát, quản lý chặt chẽ thị trường, bảo đảm cân đối cung - cầu hàng hoá, dịch vụ và ổn định giá cả. Bảo đảm an toàn thực phẩm, không khí, nguồn nước sinh hoạt; thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, phòng, chống dịch bệnh, chỉnh trang đô thị, các tuyến phố, đường làng, ngõ xóm, khu dân cư...

"Tăng cường hướng dẫn, tuần tra, kiểm soát, chủ động rà soát, bổ sung, hoàn thiện các phương án, điều kiện bảo đảm về trật tự, an toàn giao thông, về phòng, chống cháy, nổ, dịch bệnh, tai nạn, thương tích... nhất là tại các khu vực dân cư, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ. Thực hiện nghiêm các quy định về quản lý, sử dụng pháo, kiên quyết không để xảy ra tình trạng sản xuất, buôn bán, sử dụng trái phép gây mất an ninh, an toàn trong dịp Tết", Ban Bí thư yêu cầu.

Ban Bí thư giao Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch và các cơ quan liên quan chỉ đạo, hướng dẫn, tăng cường tuyên truyền các hoạt động mừng Xuân mới, mừng Đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh; về cơ đồ, tiềm lực, vị thế, uy tín đất nước; những thành tựu nổi bật của đất nước sau 40 năm đổi mới; khơi dậy mạnh mẽ tinh thần đoàn kết, ý chí tự chủ, tự tin, tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Các cơ quan, đơn vị chủ động định hướng thông tin, dẫn dắt dư luận tích cực; đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc; làm thất bại mọi âm mưu phá hoại, gây chia rẽ của các thế lực thù địch.