VFF bác tin HLV Mai Đức Chung chia tay tuyển nữ Việt Nam

(VTC News) -

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đánh giá: "Với quỹ thời gian chuẩn bị không dài thì việc HLV Mai Đức Chung – một người dày dạn kinh nghiệm, am hiểu sâu sắc về bóng đá nữ Việt Nam cùng những đóng góp quan trọng trong suốt thời gian qua - là nhân tố phù hợp nhất để tiếp tục dẫn dắt đội tuyển trong giai đoạn có ý nghĩa then chốt này".

HLV Mai Đức Chung tiếp tục dẫn dắt đội tuyển nữ Việt Nam.

Theo kế hoạch, trong tháng 1/2026, đội tuyển nữ sẽ tập trung và tập huấn tại Trung Quốc, dự kiến thi đấu 2 trận giao hữu. Tiếp đó, đội sẽ sang Australia (địa điểm tổ chức Asian Cup nữ 2026) để tập huấn đợt hai, với một trận giao hữu trước khi chính thức bước vào giải đấu.

Ông Nguyễn Sỹ Hiển – Chủ tịch Hội đồng Huấn luyện viên Quốc gia đánh giá việc ông Mai Đức Chung đảm trách vị trí HLV trưởng đội tuyển nữ Quốc gia ở thời điểm này là lựa chọn phù hợp nhất. Quyết định này bảo đảm sự kế thừa về lực lượng, chiến thuật và định hướng phát triển, giúp đội tuyển nữ quốc gia phát huy tối đa những kết quả đã đạt được, đồng thời hướng tới mục tiêu thi đấu hiệu quả tại Vòng chung kết nữ châu Á 2026.

“Đây là huấn luyện viên dày dạn kinh nghiệm, có uy tín với đội tuyển nữ. Các cầu thủ đã rất hiểu triết lý, phương pháp huấn luyện của HLV trưởng, đồng thời bản thân HLV trưởng cũng nắm rõ năng lực, tâm lý và đặc điểm của từng cầu thủ”, ông Nguyễn Sỹ Hiển chia sẻ thêm.

Sau hơn 40 năm gắn bó với công tác huấn luyện, trong đó gần 20 năm dành trọn cho bóng đá nữ, HLV Mai Đức Chung được xem là biểu tượng lớn nhất của bóng đá nữ Việt Nam. Dưới sự dẫn dắt của ông, đội tuyển nữ Việt Nam 7 lần vào chung kết SEA Games và giành tới 6 HCV, đăng quang AFF Cup nữ, đặc biệt là cột mốc lịch sử lần đầu giành vé dự World Cup 2023.

Sau kỳ World Cup tại New Zealand, HLV Mai Đức Chung từng xin nghỉ và chia tay đội tuyển nữ Việt Nam vào cuối năm 2023. Tuy nhiên, đến giữa năm 2024, ông trở lại để tiếp tục dẫn dắt đội tuyển tham dự SEA Games.