HLV Mai Đức Chung muốn chia tay tuyển nữ Việt Nam

(VTC News) -

Theo nguồn tin của VTC News, HLV Mai Đức Chung đề đạt nguyện vọng xin nghỉ với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) khi hợp đồng hiện tại kết thúc vào cuối năm 2025. Dù vậy, vị chiến lược gia sinh năm 1949 nhấn mạnh quyết định cuối cùng vẫn sẽ được đưa ra sau khi hai bên có buổi làm việc chính thức vào thời điểm hợp đồng đáo hạn.

HLV Mai Đức Chung đã chủ động xin rời vị trí dẫn dắt tuyển nữ Việt Nam khi hợp đồng với VFF kết thúc cuối năm 2025. (Nguồn: VFF)

Sau hơn 40 năm gắn bó với công tác huấn luyện, trong đó gần 20 năm dành trọn cho bóng đá nữ, HLV Mai Đức Chung được xem là biểu tượng lớn nhất của bóng đá nữ Việt Nam. Dưới sự dẫn dắt của ông, đội tuyển nữ Việt Nam 7 lần vào chung kết SEA Games và giành tới 6 HCV, đăng quang AFF Cup nữ, đặc biệt là cột mốc lịch sử lần đầu giành vé dự World Cup 2023.

Sau kỳ World Cup tại New Zealand, HLV Mai Đức Chung từng xin nghỉ và chia tay đội tuyển nữ vào cuối năm 2023. Tuy nhiên, đến giữa năm 2024, ông bất ngờ trở lại để tiếp tục dẫn dắt đội tuyển tham dự SEA Games.

Đội tuyển nữ Việt Nam thi đấu tốt. Tuy nhiên, ở trận chung kết gặp Philippines, sai sót nghiêm trọng của tổ trọng tài đã khiến bàn thắng hợp lệ 100% của Nguyễn Thị Bích Thùy không được công nhận. Đội tuyển nữ Việt Nam sau đó thua trên chấm luân lưu và lỡ hẹn với tấm HCV.