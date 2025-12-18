ĐT nữ Việt Nam về nước sau SEA Games 33, khép lại hành trình nhiều cảm xúc

Từ Bangkok (Thái Lan), đội tuyển chia thành hai nhóm. Nhóm các cầu thủ và thành viên ban huấn luyện phía Nam đã hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất lúc 16h05. Trong khi đó, HLV trưởng Mai Đức Chung cùng nhóm các thành viên phía Bắc đã về tới sân bay Nội Bài lúc 18h20 cùng ngày.

Phó Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Việt Nam Đinh Thị Thu Trang đón đội tuyển nữ Việt Nam tại sân bay.

Bà Đinh Thị Thu Trang chụp ảnh lưu niệm cùng các vận động viên.

Tại SEA Games 33, đội tuyển nữ Việt Nam đã thể hiện tinh thần thi đấu nỗ lực, bản lĩnh và quyết tâm cao, vượt qua nhiều đối thủ để góp mặt ở trận chung kết. Dù không thể bảo vệ thành công ngôi vô địch, toàn đội vẫn để lại nhiều dấu ấn chuyên môn cũng như tinh thần cống hiến, nhận được sự ghi nhận và ủng hộ lớn từ người hâm mộ trong nước.

Tuyển nữ Việt Nam tham dự SEA Games 33 môn bóng đá nữ.

Sau khi trở về, các cầu thủ sẽ có thời gian nghỉ ngơi trước khi hội quân trở lại cùng các câu lạc bộ, đồng thời hướng tới những mục tiêu quan trọng tiếp theo của bóng đá nữ Việt Nam trong thời gian tới.