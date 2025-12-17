Trực tiếp bóng đá nữ Việt Nam vs Philippines, chung kết SEA Games 33 hôm nay

Nhận định Việt Nam vs Philippines (19h30 ngày 17/12)

Đội tuyển Việt Nam gặp lại Philippines ở trận chung kết môn bóng đá nữ SEA Games 33. Sau khi thua đối thủ này ở vòng bảng, huấn luyện viên Mai Đức Chung cần đưa ra những lựa chọn và quyết định chuẩn xác hơn nữa để không lặp lại sai lầm.

Đội tuyển nữ Việt Nam là đương kim vô địch, giữ huy chương vàng SEA Games liên tục từ năm 2017 đến nay. Trong khi đó, đây là lần đầu tiên trong lịch sử bóng đá Philippines có đại diện góp mặt trong trận chung kết của môn bóng đá tại đại hội thể thao Đông Nam Á.

Đội tuyển nữ Việt Nam phải rút ra bài học từ thất bại trước Philippines ở vòng bảng.

Huấn luyện viên Mai Đức Chung và học trò thi đấu 4 trận, giành 3 chiến thắng trước khi tiến vào trận tranh huy chương vàng. Thất bại duy nhất của Phạm Hải Yến và đồng đội chính là cuộc đối đầu với Philippines ở vòng bảng. Thất bại này mang tới bài học đắt giá cho đội tuyển nữ Việt Nam khi gặp lại đối thủ.

Đội tuyển nữ Việt Nam đủ khả năng kiểm soát trận đấu và vô hiệu hóa được các ngôi sao nhập tịch của đối thủ. Các học trò của huấn luyện viên Mai Đức Chung tạo ra không ít cơ hội nhưng không chuyền hóa được thành bàn thắng, rồi thua từ pha bóng bổng ở cuối trận.

Chất lượng kỹ thuật, chiến thuật của Philippines không thuộc hàng xuất sắc so với mặt bằng Đông Nam Á. Tuy nhiên, thể hình và khả năng tranh chấp, chơi bóng bổng của đội bóng này đánh trực tiếp vào điểm yếu của đội tuyển nữ Việt Nam. Do đó, thầy trò HLV Mai Đức Chung phải rất cảnh giác để tránh lặp lại sai lầm như ở vòng bảng.