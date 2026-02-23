Flycam xâm nhập trái phép sân bay Đà Nẵng, Bộ CHQS thành phố chỉ đạo nóng

(VTC News) -

Ngày 23/2, Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng cho biết, trước tình trạng thiết bị bay không người lái (flycam, UAV) hoạt động không phép có xu hướng tái diễn, tiềm ẩn nguy cơ uy hiếp nghiêm trọng an toàn hàng không dân dụng, đơn vị đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm siết chặt quản lý, xử lý nghiêm vi phạm, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho hoạt động bay tại Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng.

Theo Bộ CHQS Đà Nẵng, từ ngày 17/2 đến 22/2, cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng tiếp nhận 3 báo cáo của tổ lái về việc phát hiện vật thể bay nghi là flycam xuất hiện trong khu vực cấm bay, hành lang cất, hạ cánh.

Nhiều chuyến bay bị ảnh hưởng do flycam xâm nhập sân bay trái phép.

Cụ thể, sáng 17/2 phát hiện vật thể lạ nghi là drone tại phía Nam sân bay, cách đầu hạ cánh khoảng 26–30km; chiều cùng ngày, tổ bay một chuyến bay phát hiện vật thể lạ bên trái đường hạ cánh, cách khoảng 6–7km, độ cao 300–400m.

Đến ngày 22/2 tiếp tục ghi nhận vật thể lạ tại phía Bắc sân bay trên đường cất cánh. Các tình huống này buộc nhiều chuyến bay phải bay chờ, điều chỉnh phương thức tiếp cận, ảnh hưởng đến hoạt động khai thác và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn bay.

Ngay sau khi phát hiện các vụ việc, Bộ CHQS thành phố đã phối hợp chặt chẽ với công an thành phố và các lực lượng chức năng khẩn trương rà soát, xác minh, truy vết các tổ chức, cá nhân điều khiển flycam xâm nhập khu vực cấm bay.

Quá trình xử lý đang được triển khai đồng bộ từ phát hiện, khoanh vùng địa bàn, thu thập chứng cứ đến tổ chức lực lượng tiếp cận hiện trường, làm rõ đối tượng vi phạm; qua đó răn đe, phòng ngừa chung, quyết tâm không để tái diễn các hành vi xâm phạm hành lang an toàn bay.

Song song với công tác kiểm tra, xử lý, Bộ CHQS thành phố cũng chỉ đạo tuyên truyền đến các tổ chức, cá nhân tuyệt đối không tự ý sử dụng thiết bị bay không người lái tại khu vực sân bay, cảng hàng không, công trình quốc phòng - an ninh và các khu vực thuộc phạm vi cấm bay, hạn chế bay.

Bộ CHQS đề nghị các tổ chức, cá nhân khi phát hiện các hành vi vi phạm, thông báo ngay cho đơn vị cơ sở chủ động nắm tình hình, quản lý đối tượng sử dụng flycam trên địa bàn; kịp thời phát hiện, ngăn chặn từ sớm, từ xa các nguy cơ vi phạm.

Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng không nhân dân thành phố Đà Nẵng yêu cầu Ban Chỉ đạo Phòng không nhân dân các phường, xã tăng cường quản lý hoạt động sản xuất, mua bán, sửa chữa, thử nghiệm thiết bị bay không người lái; rà soát, lập danh sách các cá nhân, tổ chức sở hữu, sử dụng UAV; phối hợp chặt chẽ với lực lượng quân đội, công an xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, công bố trên phương tiện thông tin đại chúng nhằm răn đe, phòng ngừa chung, quyết tâm lập lại kỷ cương trong quản lý, sử dụng flycam; giữ vững an ninh vùng trời, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho mỗi chuyến bay, góp phần xây dựng thành phố an toàn, ổn định, phát triển bền vững.