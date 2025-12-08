Đội hình nữ Việt Nam đấu Philippines: HLV Mai Đức Chung gây sốc

(VTC News) -

Ở lượt trận thứ hai môn bóng đá nữ SEA Games 33, đội tuyển Việt Nam đấu với đối thủ rất mạnh là Philippines. Khác với mong đợi của không ít cổ động viên, huấn luyện viên Mai Đức Chung tiếp tục để Huỳnh Như dự bị.

Đội hình đội tuyển Việt Nam có nhiều thay đổi so với trận thắng Malaysia 7-0 ở lượt đầu tiên. Thủ môn Trần Thị Kim Thanh trở lại, thay thế Khổng Thị Hằng.

Hải Yến, Bích Thùy tiếp tục là cặp tiền đạo đá chính của đội tuyển nữ Việt Nam.

Bộ 3 trung vệ của đội tuyển Việt Nam chỉ duy nhất Trần Thị Duyên tiếp tục đá chính. Nguyễn Thị Kim Yên và Lê Thị Diễm My được sử dụng để thay cho Lương Thị Thu Thương và Cù Thị Huỳnh Như. Nguyễn Thị Thanh Nhã nhiều khả năng được bố trí ở biên phải. Cánh trái được giao cho Ngân Thị Vạn Sự.

Hàng tiền vệ của đội tuyển nữ Việt Nam có sự trở lại của Thái Thị Thảo. Tiền vệ số 11 vào sân trong hiệp 2 trận gặp Malaysia và ghi 3 bàn thắng từ 3 vị trí, 3 phương án dàn xếp tấn công khác nhau. Nguyễn Thị Trúc Hương, Trần Thị Hải Linh là 2 cầu thủ còn lại ở tuyến giữa.

Hàng công của đội tuyển Việt Nam vẫn là Phạm Hải Yến và Nguyễn Thị Bích Thùy, 2 tiền đạo có phong cách khác nhau. Hải Yến có thể tận dụng các pha bóng bổng. Trong khi đó, Bích Thùy với sự nhanh nhẹn và khéo léo sẽ có nhiệm vụ đột phá và khai thác khoảng trống.

Trận đấu giữa đội tuyển nữ Việt Nam và Philippines diễn ra lúc 18h30 hôm nay 8/12.

Đội hình nữ Việt Nam đấu Philippines

Thủ môn: Trần Thị Kim Thanh (14);

Hậu vệ: Trần Thị Duyên (15), Nguyễn Thị Kim Yên (3), Lê Thị Diễm My (13);

Tiền vệ: Ngân Thị Vạn Sự (21), Nguyễn Thị Trúc Hương (8), Thái Thị Thảo (11), Trần Thị Hải Linh (10), Nguyễn Thị Thanh Nhã (19);

Tiền đạo: Nguyễn Thị Bích Thùy (23), Phạm Hải Yến (12).

Nhận định Nữ Việt Nam vs Philippines

Sau khi thắng dễ Malaysia với tỷ số 7-0, đội tuyển nữ Việt Nam bắt đầu gặp thử thách thực sự trên hành trình bảo vệ tấm huy chương vàng môn bóng đá nữ SEA Games. Thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung cần ít nhất 4 điểm trong 2 trận đấu còn lại với những đối thủ cạnh tranh trực tiếp.

Ở trận ra quân, Philippines thua Myanmar với tỷ số 1-2, trong đó bàn thua quyết định đến ở phút 89. Điều này đồng nghĩa với việc Philippines phải dốc toàn lực để đánh bại đội tuyển nữ Việt Nam ở trận này nếu không muốn bị loại sớm.

Philippines tham dự SEA Games 33 với lực lượng mạnh, giàu kinh nghiệm (chỉ có 9 cầu thủ U21). Đội bóng này mang đến Thái Lan tới 17 cầu thủ đang thi đấu ở các câu lạc bộ nước ngoài. Lối chơi thực dụng, khả năng tranh chấp và bóng bổng của các cầu thủ Philippines rõ ràng là mối đe dọa lớn cho đội tuyển nữ Việt Nam.

Trước trận đấu với Philippines, ban huấn luyện đội tuyển nữ Việt Nam cho các cầu thủ rà soát chiến thuật, đặc biệt là các bài phối hợp, tranh chấp và khả năng bọc lót giữa các tuyến để đối phó với lối chơi thể lực của Philippines.

Nhìn chung, đội tuyển nữ Việt Nam chuẩn bị sẵn sàng cho các kịch bản đối phó với Philippines. Đây cũng không phải lần đầu tiên thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung chạm trán đối thủ này.