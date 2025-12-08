Trực tiếp bóng đá Việt Nam vs Philippines, bóng đá nữ SEA Games 33

Đội tuyển nữ Việt Nam đấu với Philippines ở lượt trận thứ hai bảng B môn bóng đá nữ SEA Games 33. Trận đấu được chiếu trực tiếp trên ứng dụng FPT Play, website fptplay.vn, kênh YouTube "FPT Bóng đá Việt" và kênh truyền hình VTV5 Tây Nguyên. Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Philippines.
Trước trận đấu với Philippines, ban huấn luyện đội tuyển nữ Việt Nam cho các cầu thủ rà soát chiến thuật, đặc biệt là các bài phối hợp, tranh chấp và khả năng bọc lót giữa các tuyến để đối phó với lối chơi thể lực của Philippines.
Nhận xét về đối thủ và sự chuẩn bị của đội, hậu vệ Trần Thị Thu nhấn mạnh: “Philippines có thể hình to và khỏe. ban huấn luyện đã chuẩn bị kỹ về thể lực cho toàn đội. Về kỹ thuật và chiến thuật, ban huấn luyện đội tuyển đưa ra sơ đồ phù hợp và tập luyện rất kỹ để sẵn sàng cho trận đấu”.
Nhìn chung, đội tuyển nữ Việt Nam chuẩn bị sẵn sàng cho các kịch bản đối phó với Philippines. Đây cũng không phải lần đầu tiên thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung chạm trán đối thủ này.
Về lực lượng, đội tuyển nữ Việt Nam không có ca chấn thương nào. Một số trụ cột được cho nghỉ hoặc chỉ thi đấu nửa trận trong cuộc đối đầu với Malaysia cách đây ít ngày. Do đó, huấn luyện viên Mai Đức Chung có thể tung ra sân đội hình mạnh nhất ở trạng thái thể lực tốt nhất.
Sau khi thắng dễ Malaysia với tỷ số 7-0, đội tuyển nữ Việt Nam bắt đầu gặp thử thách thực sự trên hành trình bảo vệ tấm huy chương vàng môn bóng đá nữ SEA Games. Thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung cần ít nhất 4 điểm trong 2 trận đấu còn lại với những đối thủ cạnh tranh trực tiếp.
Ở trận ra quân, Philippines thua Myanmar với tỷ số 1-2, trong đó bàn thua quyết định đến ở phút 89. Điều này đồng nghĩa với việc Philippines phải dốc toàn lực để đánh bại đội tuyển nữ Việt Nam ở trận này nếu không muốn bị loại sớm.
Philippines tham dự SEA Games 33 với lực lượng mạnh, giàu kinh nghiệm (chỉ có 9 cầu thủ U21). Đội bóng này mang đến Thái Lan tới 17 cầu thủ đang thi đấu ở các câu lạc bộ nước ngoài. Lối chơi thực dụng, khả năng tranh chấp và bóng bổng của các cầu thủ Philippines rõ ràng là mối đe dọa lớn cho đội tuyển nữ Việt Nam.
Đội tuyển bóng đá Nữ Việt Nam đấu với Philippines 8 lần tại các kỳ SEA Games. Lần đầu tiên diễn ra vào năm 1997. Đội tuyển Việt Nam do huấn luyện viên trưởng Trần Thanh Ngữ dẫn dắt lần đầu tiên thi đấu quốc tế. Chiến thắng 2-0 trước Philippines giúp đội tuyển nữ Việt Nam xếp nhì bảng, sau đó giành huy chương đồng.
Sau 8 lần đối đầu với Philippines tại SEA Games 33, đội tuyển nữ Việt Nam thắng 7 trận và chỉ có một thất bại, nhận 3 bàn thua. Dù vậy, nhờ chiến lược tận dụng cầu thủ thi đấu ở nước ngoài, bóng đá nữ Philippines tiến bộ vượt bậc và bắt đầu gây ra nhiều khó khăn cho đội tuyển Việt Nam trong những năm gần đây. Thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung từng 2 lần thua đối thủ này (một lần ở giải vô địch Đông Nam Á, một lần tại SEA Games).
