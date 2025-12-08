Trực tiếp bóng đá Việt Nam vs Philippines, bóng đá nữ SEA Games 33

Đội tuyển nữ Việt Nam đấu với Philippines ở lượt trận thứ hai bảng B môn bóng đá nữ SEA Games 33. Trận đấu được chiếu trực tiếp trên ứng dụng FPT Play, website fptplay.vn, kênh YouTube "FPT Bóng đá Việt" và kênh truyền hình VTV5 Tây Nguyên. Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Philippines.

Đội tuyển nữ Việt Nam chuẩn bị thế nào cho trận gặp Philippines?

Trước trận đấu với Philippines, ban huấn luyện đội tuyển nữ Việt Nam cho các cầu thủ rà soát chiến thuật, đặc biệt là các bài phối hợp, tranh chấp và khả năng bọc lót giữa các tuyến để đối phó với lối chơi thể lực của Philippines.

Nhận xét về đối thủ và sự chuẩn bị của đội, hậu vệ Trần Thị Thu nhấn mạnh: “Philippines có thể hình to và khỏe. ban huấn luyện đã chuẩn bị kỹ về thể lực cho toàn đội. Về kỹ thuật và chiến thuật, ban huấn luyện đội tuyển đưa ra sơ đồ phù hợp và tập luyện rất kỹ để sẵn sàng cho trận đấu”.

Đội tuyển nữ Việt Nam thắng đậm Malaysia ở trận ra quân.

Nhìn chung, đội tuyển nữ Việt Nam chuẩn bị sẵn sàng cho các kịch bản đối phó với Philippines. Đây cũng không phải lần đầu tiên thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung chạm trán đối thủ này.

Về lực lượng, đội tuyển nữ Việt Nam không có ca chấn thương nào. Một số trụ cột được cho nghỉ hoặc chỉ thi đấu nửa trận trong cuộc đối đầu với Malaysia cách đây ít ngày. Do đó, huấn luyện viên Mai Đức Chung có thể tung ra sân đội hình mạnh nhất ở trạng thái thể lực tốt nhất.