Người đàn ông từ Thái Lan về Việt Nam chữa bệnh 'vi khuẩn ăn thịt người'

Người đàn ông 35 tuổi quê Nghệ An, làm việc nhiều năm tại Thái Lan - vùng lưu hành Whitmore cao, bắt đầu sốt cao kéo dài, khó thở và kích thích liên tục khoảng năm tuần trước khi trở về Việt Nam.

Tại bệnh viện ở Thái Lan, anh phải đặt nội khí quản thở máy, kết quả cấy máu xác định nhiễm Burkholderia pseudomallei – vi khuẩn gây bệnh Whitmore. Dù được điều trị ban đầu, tình trạng vẫn xấu dần, gia đình quyết định đưa anh về nước.

Chỉ sau ít ngày về Việt Nam, bệnh nhân rơi vào sốc nhiễm khuẩn và suy đa tạng, sốt cao liên tục, rối loạn ý thức. Anh được chuyển gấp đến khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương trong tình trạng hôn mê sâu, điểm Glasgow (thang điểm đánh giá ý thức) chỉ còn 9, mất phản xạ đường thở, phụ thuộc hoàn toàn máy thở.

Theo bác sĩ Nguyễn Kim Anh, nhiệt độ cơ thể người bệnh dao động 41-42°C kèm run cơ toàn thân, biểu hiện tăng thân nhiệt ác tính trên nền nhiễm khuẩn huyết tối cấp.

Xét nghiệm ghi nhận rối loạn đông máu, men gan tăng mạnh, suy gan – thận cấp, tiêu cơ vân khiến nước tiểu sẫm màu. Các chỉ số viêm ở mức rất cao, trong khi người bệnh tiểu đường chưa kiểm soát và viêm gan C mạn, làm cơ thể suy kiệt nhanh.

Nhân viên y tế chăm sóc người bệnh nhiễm vi khuẩn Whitmore. (Ảnh: Thanh Sơn)

Theo các bác sĩ, đây là thể bệnh Whitmore tối cấp, nguy cơ tử vong cao trong thời gian cực ngắn nếu không can thiệp khẩn cấp. Đội ngũ hồi sức phải đồng thời thực hiện nhiều biện pháp: an thần sâu để bảo vệ não, hạ thân nhiệt chủ động, duy trì đường truyền trung tâm, theo dõi huyết động liên tục, điều chỉnh toan - điện giải, dùng kháng sinh theo phác đồ điều trị Melioidosis và lọc máu liên tục nhiều ngày nhằm hỗ trợ thận và giảm tình trạng viêm.

Sau ba ngày hồi sức tích cực, bệnh nhân bắt đầu cắt sốt, huyết áp ổn định dần, nhu cầu vận mạch giảm. Chức năng gan – thận cải thiện, tri giác hồi phục. Anh được cai thở máy qua mở khí quản, tập thở lại và phục hồi vận động.

Trong ba tuần tiếp theo tại khoa, các bác sĩ tiếp tục tối ưu kháng sinh, kiểm soát đường huyết, hỗ trợ dinh dưỡng và phục hồi chức năng sớm.

Người bệnh hiện tỉnh táo, tự thở khí phòng, đủ điều kiện xuất viện và tiếp tục theo dõi ngoại trú.

Whitmore là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm có thể gây suy đa tạng và tử vong nhanh, đặc biệt ở người có bệnh nền như tiểu đường, bệnh gan mạn hoặc làm việc trong môi trường đất, nước ẩm. Bệnh thường khởi phát âm thầm với các dấu hiệu như sốt kéo dài, mệt mỏi, đau cơ, ho hoặc rối loạn tri giác, dễ bị nhầm với các bệnh khác.

Các chuyên gia khuyến cáo người thuộc nhóm nguy cơ hoặc có triệu chứng sốt kéo dài không rõ nguyên nhân cần đến cơ sở chuyên khoa truyền nhiễm để được xét nghiệm và điều trị kịp thời, đồng thời tuân thủ đầy đủ phác đồ kháng sinh kéo dài để tránh tái phát. Đây là lời nhắc nhở không chủ quan với những cơn sốt dai dẳng, nhất là ở người làm việc trong vùng dịch tễ Whitmore.