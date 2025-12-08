Truy tìm xe tải bỏ chạy sau khi làm rơi đá vào xe khách khiến một người tử vong

(VTC News) -

Trưa 8/12, ông Mai Hồng Đăng, Chủ tịch UBND xã Phan Sơn (Lâm Đồng) xác nhận trên địa bàn xã xảy ra vụ một chiếc xe tải chở vật liệu (đá để thi công nâng cấp quốc lộ 28B trên đèo Đại Ninh) làm rơi đá trúng xe khách khiến một du khách nước ngoài tử vong và một người khác bị thương phải đi cấp cứu.

Xe khách bị đá trên xe chở vật liệu rơi trúng trên đèo Đại Ninh. Ảnh: Người dân cung cấp

Theo ông Đăng, vụ việc xảy ra vào sáng cùng ngày. Vào thời điểm trên, xe khách biển số 86B-012.72 chở du khách trong đó có du khách nước ngoài di chuyển từ hướng Phan Sơn – Đà Lạt.

Khi chiếc xe trên di chuyển đến khu vực đèo Đại Ninh thì có một tảng đá to khoảng bằng hai bàn tay người lớn từ một chiếc xe tải đang vận chuyển vật liệu vượt qua và rơi xuống. Tảng đá đã làm bể kính trước xe khách và rơi trúng hai người trong xe làm một du khách nước ngoài tử vong, một người khác bị thương nặng.

"Sau khi sự việc xảy ra, tài xế xe tải đã điều khiển phương tiện rời khỏi hiện trường. Hiện tại, Công an xã Phan Sơn, tỉnh Lâm Đồng đang phối hợp với nhà thầu, đơn vị thi công quốc lộ 28B khẩn trương truy tìm, trích xuất camera của người dân để xác định phương tiện gây tai nạn giao thông nghiêm trọng rồi rời khỏi hiện trường", ông Đăng cho hay.

Được biết, quốc lộ 28B đang trong quá trình nâng cấp, cải tạo nên có rất nhiều xe tải vận chuyển vật liệu thi công trên đường.

Dự án nâng cấp Quốc lộ 28B (nối Bình Thuận - Lâm Đồng) có tổng chiều dài khoảng 69km, tổng vốn hơn 1.400 tỷ đồng, khởi công tháng 4/2024, mục tiêu hoàn thành năm 2025/đầu 2026. Dự án giúp kết nối tam giác du lịch Phan Thiết - Đà Lạt - TP.HCM, nhưng gặp vướng mắc giải phóng mặt bằng (GPMB) và ảnh hưởng bởi mùa mưa nên tiến độ thi công chậm hơn so với kế hoạch ban đầu.