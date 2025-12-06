Va chạm trên QL1A khiến người phụ nữ tử vong, giao thông ùn ứ kéo dài

(VTC News) -

Chiều 6/12, quốc lộ 1A đoạn qua phường Trung An (tỉnh Đồng Tháp) xảy ra vụ va chạm nghiêm trọng giữa xe tải và xe máy, khiến một phụ nữ 36 tuổi tử vong, giao thông khu vực bị ùn ứ kéo dài.

Hiện trường xày ra tai nạn

Theo người dân gần đó, khoảng 16h, xe tải biển số tỉnh Đồng Tháp chạy trên tỉnh lộ 870B hướng từ cụm khu công nghiệp Mỹ Tho ra QL1A. Khi vừa nhập vào tuyến quốc lộ, phương tiện bất ngờ va chạm với xe máy do một phụ nữ điều khiển đang đi cùng chiều phía trước.

Cú tông mạnh khiến nạn nhân cùng xe máy ngã xuống đường, bị thương nặng. Người dân lập tức đưa chị đến bệnh viện cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng, nạn nhân đã không qua khỏi.

Hiện trường tai nạn khiến cả hai phương tiện nằm chắn giữa quốc lộ, hàng loạt xe phải di chuyển chậm, gây ùn ứ kéo dài trong giờ cao điểm.

Nhận tin báo, lực lượng CSGT tỉnh Đồng Tháp cùng Công an phường Trung An nhanh chóng có mặt, tổ chức phân luồng giao thông và khám nghiệm hiện trường.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Vào hồi tháng 10/2025, Công an TP.HCM phối hợp cùng các đơn vị liên quan khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông khiến cụ bà tử vong tại phường Long Trường (TP Thủ Đức cũ).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9h cùng ngày, ông L.H.L. (39 tuổi, quê Bến Tre) lái xe bán tải BKS 51D-174.15 đi trên đường Nguyễn Duy Trinh. Khi rẽ trái vào đường 963, phường Long Trường, chiếc xe va chạm với bà T.T.N. (79 tuổi, ngụ gần hiện trường) đang lết dưới lòng đường.

Cú va chạm khiến cụ bà tử vong tại chỗ. Nhận tin báo, Công an phường Long Trường phối hợp cùng Công an TP.HCM có mặt phong tỏa hiện trường, điều tiết giao thông và trích xuất camera an ninh khu vực để phục vụ điều tra.

Người dân sinh sống gần khu vực cho biết, bà N. bị tật từ nhỏ, không thể đi lại bằng chân nên thường di chuyển bằng cách lết dưới đường gần nhà. Sáng cùng ngày, khi bà đang di chuyển ra khu vực ven đường thì xảy ra vụ việc thương tâm.