+
++
Chia sẻ trang
Phóng sự - Khám phá
Điều tra
Thế giới game
Bài thuốc hay
Quảng cáo
Công nghệ
World Cup 2018
Emagazine
VTC News 10 năm hành trình nhân ái
Asiad 2018
Khát vọng việt nam 2019
Tổng hợp
90 năm Đảng quang vinh
Đại hội Đảng XIII
Lá lành đùm lá rách
Cần biết
Thời sự
SEA Games 32
VTC NEWS TV
Kinh tế
Reels
Thể thao
Sống đẹp
Thế giới
Giáo dục
Pháp luật
Văn hóa - Giải trí
Sức khỏe
Reels
Đời sống
Xe
Thông tin cải chính, xin lỗi
Khoa học - Công nghệ
Doanh nghiệp - Doanh nhân
Bất động sản
CƯỜI
Euro 2024
Euro 2020
Doanh nghiệp vì người tiêu dùng
Netbiz
Trẻ
Xổ số
Đại hội Đảng XIV
World Cup 2022
Chuyển đổi xanh
Đóng
Bí ẩn khoản nợ hơn 473 tỷ đồng, Sacombank rao bán chỉ còn 108 tỷ đồng
(VTC News) -
Khoản nợ hơn 473 tỷ đồng được thế chấp bằng tòa cao ốc Ngọc Khánh, sau nhiều năm chưa thể xử lý, được Sacombank hạ giá bán xuống chỉ còn 108 tỷ đồng.
Hồng Thắm
Chia sẻ Facebook
Bình luận
Tin mới
Bí ẩn khoản nợ hơn 473 tỷ đồng, Sacombank rao bán chỉ còn 108 tỷ đồng
20:21 25/12/2025
VTC NEWS TV
Ba Lan điều tiêm kích chặn máy bay Nga trên biển Baltic
19:46 25/12/2025
Thời sự quốc tế
Đưa các vụ sai phạm về đất hiếm, bô xít vào diện Ban Chỉ đạo Trung ương theo dõi
19:44 25/12/2025
Tin nóng
Ban Bí thư: Nghiêm cấm dùng công quỹ biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo các cấp
19:09 25/12/2025
Tin nóng
EU doạ trả đũa sau khi Mỹ áp đặt lệnh cấm visa
19:07 25/12/2025
Thời sự quốc tế
Làm rõ vụ tài xế ô tô hành hung nam thanh niên ở Hà Nội vì bị nhắc không đỗ xe
19:06 25/12/2025
Tin nóng
TP.HCM sửa bảng giá đất nông nghiệp, tăng hơn gấp đôi bảng giá vừa lấy ý kiến
19:03 25/12/2025
Bất động sản
VFF bác tin HLV Mai Đức Chung chia tay tuyển nữ Việt Nam
18:57 25/12/2025
Bóng đá Việt Nam
Đã khởi tố 10 bị can liên quan dự án Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức cơ sở 2
18:45 25/12/2025
Tin nóng
TP.HCM dành 7.500 vé máy bay, tàu, xe giúp người lao động về quê đón Tết
18:17 25/12/2025
Tin nóng
Điều tra, xử lý nghiêm một số vụ án, vụ việc điển hình về thất thoát, lãng phí
18:07 25/12/2025
Chính trị
Năm 2026 tuổi nào xây nhà tốt nhất?
18:00 25/12/2025
Gia đình
Siêu đô thị thể thao Olympic: 'Nước cờ lớn' của tỷ phú Phạm Nhật Vượng
17:54 25/12/2025
VTC NEWS TV
6 cán bộ diện Trung ương quản lý bị xử hình sự trong năm 2025
17:53 25/12/2025
Chính trị
Vì sao MIK Group rút khỏi 'siêu dự án' Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng?
17:47 25/12/2025
VTC NEWS TV
Bán tô phở 35.000đ, không xuất hóa đơn: Từ năm 2026 có thể bị quy là trốn thuế?
17:43 25/12/2025
VTC NEWS TV
Giá xe máy điện Honda ICON e: giảm, chỉ còn hơn 17 triệu đồng
17:40 25/12/2025
Thị trường
Hai dự án của Sun Group được xướng tên 'Dự án Đáng sống'
17:33 25/12/2025
Bất động sản
Daesang Đức Việt vận hành 2 nhà máy hiện đại, sản xuất thực phẩm chất lượng
17:22 25/12/2025
Đầu Tư
Gần 500 xe buýt nguy cơ ngừng chạy vì thiếu khí: Sở Công Thương TP.HCM thông tin
17:12 25/12/2025
Đời sống
5 diễn viên nổi bật nhất màn ảnh Việt năm 2025
17:03 25/12/2025
Sao Việt
Học ngành gì để đạt mức lương 70 triệu đồng/tháng?
17:02 25/12/2025
Tuyển sinh
9 sao nhí triệu view của Vbiz lần đầu hội tụ trong một MV
17:01 25/12/2025
Ca Nhạc
XSMB 25/12 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 25/12/2025
17:00 25/12/2025
Xổ số miền Bắc
Thu giữ 25 phong bì tiền tỷ đề tên doanh nghiệp tại nơi làm việc của cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan
16:53 25/12/2025
Pháp đình
Vingroup rút lui, còn những doanh nghiệp nào muốn làm đường sắt cao tốc Bắc-Nam?
16:50 25/12/2025
Đầu Tư
Nhiều dự án được trao chứng nhận 'Dự án đáng sống năm 2025'
16:36 25/12/2025
Dự án
Kim chi Jongga mở rộng sản xuất tại Việt Nam, hướng tới xuất khẩu trong khu vực
16:26 25/12/2025
Đời sống
Cầu thủ Malaysia nhập tịch gian lận chống lệnh cấm của FIFA
16:25 25/12/2025
Bóng đá Việt Nam
T&T City Millennia đạt danh hiệu Dự án đáng sống 2025 và cú hích từ tiểu khu mới
16:22 25/12/2025
Kinh tế