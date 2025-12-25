Đóng

Bí ẩn khoản nợ hơn 473 tỷ đồng, Sacombank rao bán chỉ còn 108 tỷ đồng

(VTC News) -

Khoản nợ hơn 473 tỷ đồng được thế chấp bằng tòa cao ốc Ngọc Khánh, sau nhiều năm chưa thể xử lý, được Sacombank hạ giá bán xuống chỉ còn 108 tỷ đồng.

Hồng Thắm
Chia sẻ Facebook Bình luận

Tin mới