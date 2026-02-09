+
++
Chia sẻ trang
Phóng sự - Khám phá
Điều tra
Thế giới game
Bài thuốc hay
Quảng cáo
Công nghệ
World Cup 2018
Emagazine
VTC News 10 năm hành trình nhân ái
Asiad 2018
Khát vọng việt nam 2019
Tổng hợp
90 năm Đảng quang vinh
Đại hội Đảng XIII
Lá lành đùm lá rách
Cần biết
Thời sự
SEA Games 32
VTC NEWS TV
Kinh tế
Reels
Thể thao
Sống đẹp
Thế giới
Giáo dục
Pháp luật
Văn hóa - Giải trí
Sức khỏe
Reels
Đời sống
Xe
Thông tin cải chính, xin lỗi
Khoa học - Công nghệ
Doanh nghiệp - Doanh nhân
Bất động sản
CƯỜI
Euro 2024
Euro 2020
Doanh nghiệp vì người tiêu dùng
Netbiz
Trẻ
Xổ số
Đại hội Đảng XIV
World Cup 2022
Chuyển đổi xanh
Đóng
Kho vàng 50 tỷ USD của Lebanon: Vì sao vẫn chưa cứu nền kinh tế?
(VTC News) -
Sở hữu kho vàng khổng lồ hàng đầu Trung Đông, chính phủ Lebanon muốn dùng dự trữ này để khôi phục nền kinh tế nhưng Quốc hội phản đối.
Nguyễn Ngọc
Chia sẻ Facebook
Bình luận
Tin mới
Võ sĩ MMA cắt suýt đứt tai đối thủ, tái hiện bê bối của Mike Tyson
19:02 09/02/2026
Thể thao
Campuchia siết chặt trấn áp tội phạm mạng xuyên biên giới
19:01 09/02/2026
Thế giới
Chợ hoa xuân TP.HCM bắt đầu đông khách, tiểu thương giữ sức cho tuần cao điểm
18:15 09/02/2026
Thị trường
Những sai lầm dễ mắc phải khi thay dầu động cơ ô tô
18:09 09/02/2026
Tư vấn
Kho vàng 50 tỷ USD của Lebanon: Vì sao vẫn chưa cứu nền kinh tế?
18:02 09/02/2026
VTC NEWS TV
Doanh nghiệp cam kết đồng hành làm nông nghiệp xanh, bền vững
17:35 09/02/2026
Nông nghiệp - Nông thôn
Siêu thị ở TP.HCM nhập cuộc bán cá chép cúng ông Công ông Táo
17:19 09/02/2026
Thị trường
Sân bay Tân Sơn Nhất đông nghịt người đón kiều bào về quê ăn Tết
17:13 09/02/2026
Đời sống
TP.HCM chấp thuận Sun Group đầu tư khu đô thị mới Bình Quới - Thanh Đa
17:10 09/02/2026
Đầu Tư
Vì sao Nga gom vàng dự trữ hơn 400 tỷ USD?
17:07 09/02/2026
VTC NEWS TV
Biến chứng hy hữu sau mổ ruột thừa khiến bệnh nhi suy thận cấp
16:57 09/02/2026
Tin tức
Di chuyển đến Hội chợ Mùa Xuân bằng cách nào cho tiết kiệm?
16:51 09/02/2026
Thị trường
Bị cáo sát hại 3 người ở Đồng Nai khai từng sống xa hoa, mua súng để gây án
16:42 09/02/2026
Pháp đình
Hyundai tung ưu đãi khủng dịp cận Tết
16:38 09/02/2026
Thị trường
SeABank kích cầu tiêu dùng dịp Tết Bính Ngọ 2026 bằng ưu đãi thẻ tín dụng
16:37 09/02/2026
Tài chính
'Bốc hơi' 2.000 tỷ USD sau 1 tuần: Bitcoin đang trải qua cơn ác mộng tồi tệ
16:30 09/02/2026
VTC NEWS TV
Đi máy bay dịp Tết Bính Ngọ 2026, hành khách cần lưu ý gì?
16:14 09/02/2026
Thị trường
Điện máy xả kho 'Vui như tết - Giảm hết giá' tại MediaMart
16:13 09/02/2026
Doanh nghiệp - Doanh nhân
Ngắm linh vật ngựa đẹp, độc đáo ở các tỉnh, thành dịp Tết Bính Ngọ 2026
16:11 09/02/2026
Giới trẻ
XSMB 9/2 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 9/2/2026
16:00 09/02/2026
Xổ số miền Bắc
XSMT 9/2 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay 9/2/2026
16:00 09/02/2026
Xổ số miền Trung
Google chia sẻ các tính năng bảo vệ trẻ em trên không gian mạng
15:59 09/02/2026
Thủ thuật
Lạc mất con trai 5 tuổi trước quán ăn, bố mẹ mòn mỏi tìm con suốt 36 năm
15:58 09/02/2026
VTC NEWS TV
Đứt dây chằng vẫn thi đấu, huyền thoại Mỹ ngã gãy chân ở Thế vận hội mùa đông
15:55 09/02/2026
Hậu trường
T&T Group cam kết hành động thực chất về chuyển đổi số, chuyển đổi xanh
15:50 09/02/2026
Kinh tế
Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt các nguyên Ủy viên Trung ương Đảng khu vực phía Nam
15:26 09/02/2026
Tin nhanh 24h
Sắm đủ Tết đầy ở Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
15:21 09/02/2026
Đời sống
20 gợi ý quà tặng Valentine ý nghĩa và độc đáo
15:19 09/02/2026
Giới trẻ
Hình ảnh ông Kim Jong-un thăm Bộ Quốc phòng Triều Tiên
15:11 09/02/2026
Thời sự quốc tế
Trực tiếp kết quả xổ số Phú Yên hôm nay 9/2/2026 - XSPY 9/2
15:00 09/02/2026
Xổ số miền Trung