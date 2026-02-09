Đóng

Kho vàng 50 tỷ USD của Lebanon: Vì sao vẫn chưa cứu nền kinh tế?

(VTC News) -

Sở hữu kho vàng khổng lồ hàng đầu Trung Đông, chính phủ Lebanon muốn dùng dự trữ này để khôi phục nền kinh tế nhưng Quốc hội phản đối.

Nguyễn Ngọc
