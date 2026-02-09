Đóng

'Bốc hơi' 2.000 tỷ USD sau 1 tuần: Bitcoin đang trải qua cơn ác mộng tồi tệ

(VTC News) -

Thị trường tiền số vừa trải qua một tuần lễ kinh hoàng khi Bitcoin "rơi tự do" mạnh nhất trong hơn 3 năm qua.

Đăng Khoa
Chia sẻ Facebook Bình luận

Tin mới