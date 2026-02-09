Khởi tố 9 bị can lừa hơn 318 tỷ đồng của ngân hàng

(VTC News) -

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 9 đối tượng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Bước đầu làm rõ vai trò, hành vi của các nhóm đối tượng liên quan trong vụ án lừa đảo hơn 318 tỷ đồng của ngân hàng gồm: Nhóm chủ mưu, cầm đầu, điều hành thực tế; Nhóm giám đốc đứng tên pháp nhân, thực hiện việc ký khống hồ sơ, hợp thức hóa pháp nhân; Nhóm lập hồ sơ, kế toán, trực tiếp tham gia vào quá trình thực hiện các giao dịch tài chính liên quan.

Các đối tượng gồm: Hà Thị Thương (SN: 1981; xã Phù Đổng, Hà Nội); Trần Thị Phương Loan (SN 1986; phường Bồ Đề, Hà Nội); Lương Ngọc Thoan (SN 1981; phường Việt Hòa, Hải Phòng); Đồng Thế Lực (SN 1993; xã Nga Sơn, Thanh Hóa); Nguyễn Ngọc Thái (SN 1987; phường Bồ Đề, Hà Nội); Mai Long (SN 1980; xã Nga Sơn, Thanh Hóa); Lương Huy Hoàng (SN 1998; phường Thái Bình, Hưng Yên); Nguyễn Đăng Hùng (SN 1984; xã Đô Lương, Nghệ An); Nguyễn Thành Nam (SN 1976; phường Bồ Đề, Hà Nội).

Các bị can trong vụ án.

Theo đó, trong giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2024, Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Hoàng Thành đã chiếm đoạt của Ngân hàng số tiền 318 tỷ đồng thông qua việc lập và sử dụng các hợp đồng kinh tế, hóa đơn không có giao dịch thực tế để vay vốn tín dụng.

Quá trình điều tra, xác minh toàn diện, khách quan và thận trọng cho thấy, đây không phải là rủi ro tín dụng hay tranh chấp kinh tế phát sinh trong hoạt động kinh doanh, mà là vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản có tổ chức, liên quan đến nhiều đối tượng trên cả nước, được các đối tượng chủ động xây dựng kế hoạch, chuẩn bị và thực hiện ngay từ thời điểm tiếp cận nguồn vốn ngân hàng.

Ngay từ ban đầu, các đối tượng không có mục đích sử dụng vốn vay cho hoạt động sản xuất, kinh doanh thực tế, mà lợi dụng các quy định trong hoạt động tín dụng để chiếm đoạt tài sản.

Làm rõ phương thức, thủ đoạn phạm tội, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định các đối tượng đã thành lập, sử dụng một hệ thống nhiều doanh nghiệp trải dài nhiều tỉnh thành do các cá nhân khác nhau đứng tên người đại diện theo pháp luật qua từng thời kỳ, trong đó Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Hoàng Thành giữ vai trò trung tâm, trực tiếp đứng tên vay vốn và nhận tiền giải ngân từ ngân hàng.

Ngoài ra, các đối tượng còn sử dụng nhiều doanh nghiệp liên quan gồm: Công ty Cổ phần Miền Trung Hà Nội; Công ty TNHH MTV Lương Gia Phát; Công ty TNHH MTV Phương Nam 168; Công ty TNHH Đầu tư và Kinh doanh Thanh Bình; Công ty TNHH MTV Hà Thanh Thanh Hóa; Công ty TNHH MTV 366…

Các công ty này có dấu hiệu hoạt động mang tính hình thức, không phát sinh hoạt động sản xuất, kinh doanh thực chất, được sử dụng để ký kết hợp đồng kinh tế khống, xuất hóa đơn không có giao dịch thực tế, qua đó hợp thức hóa hồ sơ vay vốn, che giấu và luân chuyển dòng tiền sau khi ngân hàng giải ngân.

Để thực hiện hành vi phạm tội, các đối tượng đã phân công vai trò cụ thể cho từng cá nhân tham gia. Trong đó, Hà Thị Thương và Trần Thị Phương Loan giữ vai trò kế toán, trực tiếp lập chứng từ khống, thực hiện rút và chuyển tiền khi biết rõ không có giao dịch kinh tế thực.

Tang vật vụ án.

Lương Ngọc Thoan, Đồng Thế Lực, Nguyễn Ngọc Thái, Mai Long, Lương Huy Hoàng là các giám đốc đứng tên pháp nhân, thực hiện việc ký hồ sơ tín dụng, hợp đồng, hóa đơn làm căn cứ để ngân hàng giải ngân. Nguyễn Đăng Hùng tham gia lập hồ sơ, chứng từ kế toán; Nguyễn Thành Nam quản lý hồ sơ, sổ sách và con dấu của Công ty Hoàng Thành cùng các doanh nghiệp liên quan.

Các đối tượng đã đồng thuận thực hiện chuỗi hành vi khép kín nhằm che giấu và lừa đảo chiếm đoạt số tiền 318 tỷ đồng của ngân hàng.

Qua kết quả điều tra bước đầu, cơ quan Cảnh sát điều tra xác định vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, phương thức thủ đoạn tinh vi, ngoài hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản còn có dấu hiệu của các tội phạm liên quan đến rửa tiền, vi phạm quy định về kế toán và thuế.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ toàn diện hành vi phạm tội của từng cá nhân, đồng thời truy tìm, kê biên, phong tỏa và thu hồi triệt để tài sản do phạm tội mà có, bảo đảm xử lý vụ án nghiêm minh, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.