Lần đầu tiên Việt Nam có đường bay thẳng tới Hà Lan

(VTC News) -

Vietnam Airlines công bố mở đường bay thẳng kết nối Hà Nội và Amsterdam từ tháng 6/2026, đánh dấu lần đầu tiên Việt Nam có đường bay trực tiếp tới Hà Lan. Đây là bước đi chiến lược trong kế hoạch mở rộng mạng bay quốc tế của Hãng hàng không Quốc gia, đồng thời góp phần tăng cường kết nối giữa Việt Nam với Hà Lan, một trong những trung tâm kinh tế, logistics và trung chuyển hàng không quan trọng nhất châu Âu.

Theo kế hoạch, từ ngày 16/6/2026, Vietnam Airlines sẽ khai thác 3 chuyến khứ hồi mỗi tuần vào các ngày thứ Ba, thứ Năm và thứ Bảy bằng tàu bay thân rộng Airbus A350. Lịch bay được xây dựng thuận lợi cho hành khách từ châu Âu đến Việt Nam, đồng thời đảm bảo khả năng nối chuyến linh hoạt tới mạng bay nội địa và khu vực châu Á của hãng, bao gồm các điểm đến du lịch và kinh tế trọng điểm như TP.HCM, Đà Nẵng, Nha Trang, Phú Quốc và nhiều thành phố lớn khác.

Sân bay Amsterdam Schiphol là một trong những trung tâm trung chuyển hàng không và logistics lớn nhất châu Âu, giữ vai trò cửa ngõ kết nối khu vực này với Bắc Mỹ, châu Phi và nhiều khu vực quan trọng khác trên thế giới. Trong bối cảnh quỹ giờ cất hạ cánh (slot) tại sân bay luôn trong tình trạng hạn chế, việc Vietnam Airlines được cấp slot cho thấy uy tín và năng lực khai thác của hãng, đồng thời khẳng định vị thế ngày càng cao của Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam trong ngành hàng không quốc tế.

Ông Nguyễn Quang Trung, Phó Tổng Giám đốc Vietnam Airlines, cho biết: “Đường bay thẳng Hà Nội - Amsterdam là dấu mốc quan trọng trong chiến lược phát triển mạng bay châu Âu của Vietnam Airlines. Việc hiện diện tại một trong những trung tâm hàng không lớn nhất thế giới không chỉ giúp mở rộng cơ hội kinh doanh cho hãng mà còn góp phần tăng cường kết nối kinh tế, thương mại, đầu tư và giao lưu nhân dân giữa Việt Nam với Hà Lan cũng như toàn bộ khu vực châu Âu”.

Hà Lan hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam tại châu Âu, với kim ngạch nhập khẩu từ Việt Nam đạt hơn 11 tỷ USD trong năm 2025, đồng thời là nhà đầu tư châu Âu hàng đầu tại Việt Nam với tổng vốn khoảng 16 tỷ USD. Cộng đồng gần 27.000 người Việt sinh sống, học tập và làm việc tại Hà Lan cũng tạo ra nhu cầu đi lại ổn định giữa hai quốc gia.

Theo số liệu thị trường, dung lượng hành khách hai chiều giữa Hà Lan và Việt Nam đạt hơn 122.000 lượt trong năm 2024 và tiếp tục tăng trưởng trong năm 2025; riêng tuyến Hà Nội - Amsterdam ghi nhận mức tăng hơn 40% so với năm trước đó. Trong bối cảnh nhu cầu di chuyển giữa châu Âu và Đông Nam Á ngày càng gia tăng, việc khai thác đường bay thẳng được đánh giá là giải pháp hiệu quả giúp rút ngắn thời gian hành trình, hạn chế trung chuyển và nâng cao trải nghiệm cho hành khách.

Bên cạnh vận chuyển hành khách, đường bay mới còn mở ra cơ hội lớn cho hoạt động vận tải hàng hóa, đặc biệt là các mặt hàng xuất khẩu giá trị cao của Việt Nam sang thị trường châu Âu như điện tử, dệt may, nông sản tươi và thủy sản. Kết nối thẳng giúp rút ngắn thời gian giao nhận, tối ưu chuỗi cung ứng và nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp Việt Nam.

Việc khai thác đường bay giữa Hà Nội và Amsterdam sẽ nâng tổng số đường bay kết nối trực tiếp từ Việt Nam đến châu Âu lên 12 đường với 8 điểm đến (Paris, Frankfurt, London, Munich, Milan, Copenhagen, Moscow, Amsterdam) tiếp tục khẳng định vai trò của Vietnam Airlines là cầu nối hàng không tin cậy giữa Việt Nam và thế giới.

Thông qua mạng bay quốc tế ngày càng mở rộng, hãng không chỉ mang đến thêm nhiều lựa chọn hành trình thuận tiện cho hành khách mà còn đóng góp tích cực vào tiến trình hội nhập, phát triển kinh tế và quảng bá hình ảnh đất nước Việt Nam trên trường quốc tế.