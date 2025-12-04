Vietnam Airlines khai trương đường bay thẳng đầu tiên kết nối Hà Nội - Cebu

Việc mở đường bay mới tiếp tục khẳng định nỗ lực của Hãng trong việc mở rộng mạng bay quốc tế, gia tăng kết nối giữa Việt Nam với khu vực Đông Nam Á, đồng thời mang đến thêm lựa chọn hấp dẫn cho hành khách mong muốn khám phá những điểm đến nghỉ dưỡng hàng đầu châu Á.

Chuyến bay khai trương đường bay thẳng HAN-CEB được chào đón bằng nghi thức phun vòi rồng.

Chuyến bay mang số hiệu VN643 với gần 100 hành khách, khai thác bằng máy bay Airbus A321 đã khởi hành từ sân bay quốc tế Nội Bài lúc 22h50’ ngày 2/12 và hạ cánh xuống sân bay quốc tế Cebu lúc 3h30’ (giờ địa phương) ngày 3/12.

Nhân dịp khai trương đường bay mới, Vietnam Airlines tổ chức các hoạt động chào mừng tại cả hai sân bay, tặng quà lưu niệm cho hành khách trên chuyến bay đầu tiên.

Vietnam Airlines tặng quà lưu niệm cho những hành khách trên chuyến bay đầu tiên.

Đường bay Hà Nội – Cebu là đường bay thẳng đầu tiên của Vietnam Airlines kết nối Thủ đô Hà Nội với thành phố du lịch nổi tiếng của Philippines. Cebu được mệnh danh là “trái tim miền Trung Philippines”, nơi sở hữu vẻ đẹp biển đảo nguyên sơ, sức hút văn hóa đặc trưng và những trải nghiệm du lịch đa dạng từ nghỉ dưỡng, thể thao biển cho tới khám phá thiên nhiên.

Vietnam Airlines đã thực hiện cắt bánh khai trương đường bay thẳng HAN-CEB với sự tham dự của ông Lại Thái Bình - Đại sứ Việt Nam tại Philippines, đại diện Bộ Du lịch Philippine và nhà chức trách sân bay.

Theo kế hoạch, các chuyến bay Hà Nội – Cebu sẽ khởi hành Thứ Ba, Thứ Năm và Chủ Nhật. Ở chiều ngược lại, các chuyến bay Cebu – Hà Nội sẽ khởi hành Thứ Hai, Thứ Tư và Thứ Sáu. Chỉ với ba giờ bay thẳng từ Hà Nội, Vietnam Airlines giúp hành khách rút ngắn đáng kể hành trình tới Cebu và thuận tiện hơn nhiều so với các thời điểm trước.

Toàn bộ phi hành đoàn của chuyến bay đầu tiên khởi hành từ Hà Nội đến Cebu.

Việc mở đường bay mới ngoài tạo điều kiện thuận lợi hơn cho du khách Việt Nam tiếp cận một trong những thiên đường biển đảo nổi tiếng nhất khu vực, còn mang tới cho hành khách từ Philippines cơ hội khám phá Hà Nội, điểm đến giàu bản sắc với bốn mùa rõ nét, ẩm thực tinh tế và kết nối thuận tiện tới các địa danh nổi tiếng như Hạ Long, Ninh Bình, Sapa.

Tại sân bay Cebu, hành khách được chào đón và tặng quà lưu niệm trong không khí đậm bản sắc văn hóa Philippines.

Ông Đặng Anh Tuấn, Phó Tổng giám đốc Vietnam Airlines cho biết: “Đường bay thẳng Hà Nội – Cebu không chỉ là đường bay mới mà còn là bước đi tiếp theo trong hành trình mở rộng không gian giao lưu giữa Việt Nam và khu vực. Vietnam Airlines coi mỗi đường bay mới là một nhịp cầu tăng cường sự liên kết khu vực. Chúng tôi cam kết tiếp tục phát triển những đường bay chất lượng, an toàn và hiệu quả, góp phần thúc đẩy giao lưu du lịch và kinh tế giữa hai quốc gia”.

Những vị khách nước ngoài đầu tiên trên chuyến bay khai trương đường bay thẳng HAN - CEB.

Việc mở đường bay thẳng giữa Hà Nội và Cebu nằm trong chiến lược phát triển mạng đường bay quốc tế của Vietnam Airlines, đặc biệt tại khu vực Đông Nam Á, thị trường giàu tiềm năng với tốc độ tăng trưởng du lịch ấn tượng.

Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam tin tưởng rằng đường bay mới sẽ góp phần thúc đẩy giao lưu du lịch, thương mại, văn hóa giữa Việt Nam và Philippines, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của ngành hàng không và du lịch khu vực.