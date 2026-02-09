Phát ngôn 'nhập khẩu phụ nữ Việt', Chủ tịch huyện ở Hàn Quốc bị khai trừ đảng

(VTC News) -

Đảng Dân chủ Hàn Quốc (DPK) cầm quyền ngày 9/2 quyết định khai trừ ông Kim Hee-su, Chủ tịch huyện Jindo (tỉnh Jeolla Nam), sau phát ngôn gây tranh cãi liên quan đến việc “nhập khẩu” phụ nữ nước ngoài để ứng phó với tình trạng suy giảm dân số.

Ông Kim Hee-su, Chủ tịch huyện Jindo, tỉnh Jeolla Nam (Ảnh tư liệu: Korea Times)

Hội đồng Tối cao của DPK đã nhất trí thông qua quyết định trên, với lý do ông Kim đưa ra những phát biểu bị đánh giá là mang tính xúc phạm, người phát ngôn đảng Park Soo-hyun cho biết.

“Một phiên họp không công khai của Hội đồng Tối cao đã quyết định áp dụng biện pháp kỷ luật khẩn cấp đối với một đảng viên do vi phạm nghiêm trọng", ông Park Soo-hyun nói. “Người liên quan là ông Kim, và lý do là những tranh cãi phát sinh từ các phát ngôn mang tính xúc phạm đối với phụ nữ nước ngoài trong một cuộc đối thoại trực tuyến khu vực Gwangju - Jeonnam ngày 4/2. Quyết định khai trừ đã được toàn bộ thành viên Hội đồng Tối cao nhất trí thông qua".

Ông Kim đưa ra phát ngôn trên tại “Hội nghị Đối thoại Lưu động” về việc sáp nhập hành chính giữa Gwangju và Jeonnam, tổ chức tại Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật Haenam (tỉnh Jeonnam) ngày 4/2.

Ông nói: “Khi Gwangju và Jeonnam sáp nhập, chúng ta cần ban hành các biện pháp lập pháp để giải quyết tình trạng suy giảm dân số. Nếu không hiệu quả, chúng ta nên nhập khẩu cô dâu trẻ từ Sri Lanka, Việt Nam hoặc các nước tương tự để kết hôn với đàn ông độc thân ở nông thôn".

Phát biểu này nhanh chóng vấp phải phản ứng dữ dội từ dư luận.

Một ngày sau, ông Kim lên tiếng xin lỗi, cho rằng phát biểu của mình nhằm nhấn mạnh những vấn đề mang tính cơ cấu mà các địa phương nông thôn đang đối mặt, bao gồm tình trạng suy giảm dân số nghiêm trọng và “nền tảng hôn nhân suy yếu”. Ông cũng nói phát biểu được đưa ra trong bối cảnh đề cập đến sự cần thiết phải sáp nhập tỉnh Jeolla Nam với thành phố Gwangju.

Liên quan vụ việc, ngày 6/2, Đại sứ quán Việt Nam tại Seoul đã gửi thư tới chính quyền tỉnh Jeolla Nam và huyện Jindo để bày tỏ sự phản đối. Chính quyền tỉnh sau đó cho biết đã gửi lời xin lỗi tới Đại sứ quán Việt Nam, Chính phủ Việt Nam, cũng như người dân và phụ nữ Việt Nam – những người “bị tổn thương sâu sắc” bởi phát ngôn “không phù hợp” của ông Kim.

Tại cuộc họp Hội đồng Tối cao, bà Moon Jeong-bok, Ủy viên Hội đồng, nhấn mạnh: “Con người không phải là đối tượng để nhập khẩu. Bản chất của phát ngôn này không chỉ là thiếu nhạy cảm về giới, mà còn coi con người như những món đồ".