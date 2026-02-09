Giá cá chép tiễn Ông công ông Táo giảm, chợ lớn nhất Hà Nội vẫn vắng khách mua

Khoảng 1 tuần gần đây, tại chợ cá Yên Sở, cá chép đỏ - mặt hàng phục vụ lễ cúng ông Công ông Táo theo quan niệm dân gian - được thương lái nhiều nơi đổ về thu mua.
Tuy nhiên theo ghi nhận, năm nay, không khí mua bán khá vắng vẻ, khác hẳn mọi năm.
Nhiều tiểu thương cũng cho biết, mọi năm thời điểm này chợ tấp nập cả ngày lẫn đêm. Nhưng năm nay sức mua giảm hẳn nên thương lái cũng dè dặt khi thu gom. "Người dân hiện có xu hướng không mua cá nữa mà lựa chọn đốt cá giấy để tiết kiệm chi tiêu. Ngoài ra, thời tiết mưa rét mấy hôm nay cũng khiến người dân ngại đi chợ", bà Thu Lý bán cá ở chợ Yên Sở nói.
Cũng theo bà Lý, giá cá chép đỏ năm nay “mềm” hơn năm trước. “Cách đây một ngày, cá chép đỏ bán 80.000 - 90.000 đồng/kg, hôm nay lên 100.000 đồng/kg. Có lẽ đúng ngày cao điểm, giá sẽ tăng lên khoảng 160.000 đồng/kg, nhưng vẫn thấp hơn năm ngoái khoảng 20.000 - 50.000 đồng/kg”, tiểu thương này nói.
“Giá cá giảm mà vẫn ít người mua, chủ yếu chỉ thương lái lấy hàng, khách lẻ gần như không có. Năm nay dân buôn cá động viên nhau phải cố gắng cầm cự qua Tết. Không chỉ cá chép đỏ ế mà các loại cá khác sức mua cũng giảm hẳn”, bà Lý nói thêm.
Theo tìm hiểu, cá chép đỏ được vận chuyển từ các tỉnh như Phú Thọ, Hải Dương, Nam Định…về chợ Yên Sở, sau đó phân phối tới các chợ dân sinh và siêu thị trên địa bàn Hà Nội. Hiện giá bán lẻ khoảng 30.000 - 50.000 đồng/3 con tùy loại. Mức giá này được cho là cũng rẻ hơn năm ngoái khoảng 10.000 đồng.
Các quầy cá chép đỏ thưa vắng khách, khác hẳn mọi năm.
Nhiều tiểu thương mệt mỏi ngủ gục bên quầy, chờ người mua.
Không chỉ cá chép đỏ ế ẩm, nhiều mặt hàng khác tại chợ cũng tiêu thụ chậm hơn hẳn so với mọi năm.
Cảnh thương lái đi thu mua cá chép đỏ cũng bớt sôi động.
Thị trường ảm đạm khiến nhiều tiểu thương lo lắng về đầu ra cho lượng cá chép đỏ đã nhập, trong khi chỉ còn 1 ngày nữa là đến 23 tháng Chạp.