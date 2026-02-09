Xác minh vụ bé trai 10 tuổi ở Đắk Lắk nghi bị bố ruột bạo hành

(VTC News) -

Công an phường Bình Kiến (tỉnh Đắk Lắk) cho biết đã tiếp nhận thông tin phản ánh liên quan việc một bé trai 10 tuổi bị bạo hành, gây thương tích trên cơ thể.

Qua xác minh bước đầu, người được xác định có hành vi đánh cháu bé là bố ruột. Hiện công an phường đang làm việc với các cá nhân liên quan, thu thập hồ sơ, tài liệu để làm rõ vụ việc.

Hình ảnh thương tích trên người cháu bé.

Theo lãnh đạo Công an phường Bình Kiến, cuối tuần trước đơn vị đã mời bố cháu bé lên làm việc, tuy nhiên do bận công việc nên buổi làm việc sẽ được tổ chức lại trong tuần này nhằm làm rõ toàn bộ nội dung sự việc.

Theo người thân, cháu bé trước đó đã bỏ học, có biểu hiện không chấp hành lời khuyên của người lớn và từng liên quan đến hành vi trộm cắp. Cho rằng con không ngoan, người bố đã dùng bạo lực để “dạy dỗ”, khiến cháu bé bị bầm tím nhiều vùng trên cơ thể.

Trước đó, hình ảnh cháu bé với nhiều vết bầm tím lan truyền trên mạng xã hội, gây xôn xao dư luận. Nhiều ý kiến bày tỏ sự phẫn nộ, đồng thời đề nghị cơ quan chức năng sớm làm rõ và xử lý nghiêm hành vi bạo hành trẻ em.

Trước đó, ngày 1/12/2025, Công an xã Ea Ktur (tỉnh Đắk Lắk) nhận tin báo về việc cháu H.H.N.N (sinh năm 2014) và em gái H.L.N.N (sinh năm 2017, mang họ mẹ) bị cha nhốt trong phòng, một cháu còn bị xích chân.

Ngay sau đó, lực lượng công an đã đến hiện trường xác minh và phát hiện cả hai cháu bị nhốt trong căn phòng hôi thối, đồng thời triệu tập ông N.T.Đ làm việc.

Làm việc với cơ quan chức năng, ông Đ khai rằng mẹ các cháu đã mất do tai nạn giao thông, hai cháu đã nghỉ học. Vì phải đi làm hàng ngày, ông đã nhốt và xích chân con trong phòng.

Hiện 2 cháu đã được nhà ngoại đón về chăm sóc và cho đi học.