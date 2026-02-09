Sao Man City chấn thương ghê rợn, nguy cơ chấn động não

Khusanov dính chấn thương ghê rợn.

Trung vệ người Uzbekistan được HLV Pep Guardiola điền tên vào đội hình xuất phát trong cuộc đối đầu với Liverpool. Tuy nhiên, trận đấu của anh phải khép lại sớm sau một pha bóng nguy hiểm diễn ra ở giữa hiệp hai.

Trong nỗ lực lao vào cản phá cú dứt điểm của Cody Gakpo trong vùng cấm, Khusanov va chạm mạnh với thủ môn Gianluigi Donnarumma. Đầu gối của thủ thành người Italy vô tình đập trúng vùng mặt của trung vệ Man City, khiến anh nằm sân trong sự lo lắng của đồng đội và khán giả. Đội ngũ y tế lập tức vào sân chăm sóc, tạo nên khoảnh khắc căng thẳng.

Khusanov va chạm với Donnarumma.

Dù Khusanov sau đó có thể đứng dậy và ra hiệu rằng mình vẫn ổn để tiếp tục thi đấu, HLV Guardiola không muốn mạo hiểm với nguy cơ chấn động não. Chiến lược gia người Tây Ban Nha quyết định thay trung vệ này ra sân bằng quyền thay người dành cho trường hợp nghi chấn động, bất chấp việc cầu thủ trẻ tỏ ra muốn ở lại thi đấu.

Ngay sau khi Khusanov rời sân, Liverpool tận dụng lợi thế để mở tỷ số bằng cú đá phạt đẹp mắt của Dominik Szoboszlai. Tuy nhiên, Man City thể hiện bản lĩnh khi Erling Haaland ghi bàn gỡ hòa bằng một pha đánh đầu mạnh mẽ, trước khi chính tiền đạo người Na Uy thực hiện thành công quả phạt đền ở phút bù giờ, hoàn tất màn lội ngược dòng ấn tượng.

Khusanov gia nhập Man City từ Lens vào tháng 1/2025 với mức phí khoảng 34 triệu bảng. Sau khởi đầu khó khăn, trong đó có trận ra mắt không như ý trước Chelsea, anh dần trở thành lựa chọn quen thuộc trong hệ thống phòngngự của Guardiola và có gần 30 lần ra sân cho đội bóng.