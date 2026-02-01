Kết quả Liverpool 1-2 Man City: Haaland tỏa sáng, ngược dòng cuối trận

(VTC News) -

Trận "Super Sunday" của vòng 25 giải Ngoại Hạng Anh giữa Liverpool và Man City mang đến cho khán giả diễn biến hấp dẫn. Dù vậy, những bàn thắng phải đến cuối trận mới xuất hiện, chia đều cho 2 đội bóng.

Man City áp đảo trong hiệp một với tỷ lệ kiểm soát bóng 61%. Đội khách liên tục dồn ép đối thủ và tung ra tới 10 cú sút. Trong khi đó, những tình huống phản công hiếm hoi của Liverpool không tạo được mối đe dọa cho hàng thủ đối phương.

Thế trận đảo chiều sau giờ nghỉ giữa 2 hiệp. Liverpool chiếm ưu thế và các hậu vệ Man City vất vả. Hugo Ekitike và Florian Wirtz bỏ lỡ những cơ hội đáng tiếc.

Liverpool thua Man City 1-2 ở vòng 25 giải Ngoại Hạng Anh. (Ảnh: Reuters)

Trong thế trận ở nhịp độ cao, bàn thắng đến từ tình huống cố định ở phút 74. Dominik Szoboszlai mở tỷ số bằng cú sút phạt đẳng cấp cao khiến thủ môn Donnarumma của Man City đứng im nhìn bóng vào lưới.

Tuy nhiên, khoảng thời gian hơn 20 phút còn lại tính cả bù giờ vẫn đủ để Man City lật ngược tình thế. Erling Haaland ghi đậm dấu ấn sau khi mờ nhạt trong phần lớn trận đấu.

Tiền đạo người Na Uy đánh đầu kiến tạo cho Bernardo Silva gỡ hòa 1-1. Sau đó, Haaland thực hiện thành công quả phạt đền ghi bàn đưa Man City vượt lên.

Những phút đá bù còn lại diễn ra hấp dẫn khi Liverpool dâng toàn bộ đội hình lên tấn công, kể cả thủ môn Alisson Becker. Tuy nhiên, đội chủ nhà không những không thể gỡ hòa mà còn suýt nhận thêm bàn thua.

Cú phá bóng của Rayan Cherki đưa bóng từ từ vào khung thành trống. Sau khi xem lại băng hình, trọng tài xác định Haaland và Szoboszlai phạm lỗi với nhau. Bàn thắng bị hủy và cầu thủ Liverpool nhận thẻ đỏ. Dù vậy, Man City vẫn giành chiến thắng để tiếp tục bám đuổi Arsenal.

Đội hình Liverpool vs Man City

Liverpool: Alisson Becker (1), Milos Kerkez (6), Virgil van Dijk (4), Ibrahima Konate (5), Dominik Szoboszlai (8), Alexis Mac Allister (10), Ryan Gravenberch (38), Cody Gakpo (18), Florian Wirtz (7), Mohamed Salah (11), Hugo Ekitike (22).

Man City: Gianluigi Donnarumma (25), Rayan Ait Nouri (21), Marc Guehi (15), Abdukodir Khusanov (45), Matheus Nunes (27), Nico O'Reilly (33), Rodri (16), Bernardo Silva (20), Omar Marmoush (7), Erling Haaland (9), Antoine Semenyo (42).

Bảng xếp hạng giải Ngoại Hạng Anh vòng 25

Báo Điện tử VTC News cập nhật liên tục diễn biến bảng xếp hạng giải Ngoại Hạng Anh mới nhất theo thông tin chính thức của Premier League. Kết thúc trận Liverpool 1-2 Man City, vị trí các đội bóng như sau.