Bộ Y tế yêu cầu bệnh viện trực đủ 4 cấp 24/24 dịp Tết Bính Ngọ 2026

(VTC News) -

Nhằm bảo đảm công tác cấp cứu, khám chữa bệnh phục vụ người dân trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Bộ Y tế có văn bản chỉ đạo gửi giám đốc các bệnh viện trực thuộc Bộ, giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố và thủ trưởng y tế các bộ, ngành.

Theo chỉ đạo của Giáo sư, Tiến sĩ Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế, toàn ngành y tế phải tăng cường các biện pháp bảo đảm trực cấp cứu, khám chữa bệnh an toàn, thông suốt trong suốt kỳ nghỉ Tết. Việc này được triển khai trên cơ sở thực hiện các chỉ thị của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Y tế về tổ chức Tết vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.

Bộ Y tế yêu cầu tất cả cơ sở khám chữa bệnh thực hiện thường trực 4 cấp, bảo đảm 24/24 giờ, gồm trực lãnh đạo và xử lý thông tin đường dây nóng, trực chuyên môn, trực hành chính – hậu cần và trực bảo vệ – tự vệ. Danh sách cán bộ trực phải được niêm yết công khai tại các khoa, phòng để người dân dễ theo dõi, liên hệ khi cần thiết.

Tại sảnh của khoa cấp cứu, kíp trực sắp xếp băng ca, giường để sẵn sàng tiếp nhận bệnh nhân. (Ảnh: Như Loan)

Song song với đó, các đơn vị phải tổ chức tốt việc thu dung, cấp cứu, điều trị người bệnh; chủ động bảo đảm đầy đủ nhân lực, thuốc, máu và chế phẩm máu, dịch truyền, vật tư, hóa chất, trang thiết bị y tế và ôxy y tế.

Các bệnh viện cần bố trí đủ giường bệnh, phương tiện phục vụ cấp cứu, sẵn sàng tiếp nhận và xử trí các trường hợp tai nạn giao thông, cháy nổ, chấn thương, ngộ độc thực phẩm, cũng như các bệnh truyền nhiễm thường gặp trong mùa đông – xuân, hạn chế tối đa biến chứng nặng và tử vong.

Bộ Y tế cũng yêu cầu các cơ sở khám chữa bệnh xây dựng phương án sẵn sàng đáp ứng các tình huống tai nạn, ngộ độc, cấp cứu hàng loạt có thể xảy ra trên địa bàn. Đặc biệt, cần chuẩn bị phương án cấp cứu tại các điểm du lịch, vui chơi, giải trí, lễ hội và sự kiện tập trung đông người trong dịp Tết và mùa lễ hội đầu năm.

Ngoài nhiệm vụ chuyên môn, các bệnh viện được yêu cầu tổ chức thăm hỏi, động viên và tổ chức đón Tết cho người bệnh đang điều trị nội trú, quan tâm hơn tới người bệnh nghèo và các đối tượng chính sách, đúng tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau” trong chăm sóc y tế.

Bộ Y tế nhấn mạnh việc thực hiện nghiêm chế độ báo cáo trực tuyến hằng ngày trên hệ thống của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh đối với tất cả cơ sở có giường bệnh. Báo cáo phải tổng hợp đầy đủ số liệu cấp cứu, khám chữa bệnh và danh sách ca bệnh chi tiết, lưu ý các trường hợp tai nạn do pháo nổ, pháo hoa, vũ khí, vật liệu nổ tự chế và tai nạn giao thông. Các ca tử vong hoặc nặng xin về phải được báo cáo riêng theo đúng quy định.

Theo Bộ Y tế, các đoàn kiểm tra sẽ được tổ chức đột xuất trước và trong dịp Tết Bính Ngọ 2026 tại một số bệnh viện, viện có giường bệnh trực thuộc Bộ và các cơ sở y tế địa phương nhằm bảo đảm công tác thường trực, cấp cứu, khám chữa bệnh được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả.