Chuẩn bị cho trẻ đi chơi xa ngày Tết

Trả lời câu hỏi “Có nên dự trữ sẵn một số thuốc cho trẻ khi đi chơi xa không?”, Bác sĩ CK1 Trần Thị Thứ - Hệ thống Y tế Nhi Đồng 315 Chi nhánh Lê Lợi - Quảng Ngãi, trả lời như sau:

- Có, bạn nên dự trữ sẵn một số loại thuốc cơ bản cho trẻ khi đi chơi xa để chủ động xử lý các vấn đề sức khỏe thường gặp như sốt, ho, tiêu chảy, dị ứng hoặc say tàu xe do thay đổi môi trường, thời tiết, thức ăn và một ít đồ dùng để sơ cứu cá nhân để đảm bảo chuyến đi an toàn và trọn vẹn, nhưng cần chuẩn bị đúng liều lượng và tham khảo ý kiến bác sĩ.

Bác sĩ CK1 Trần Thị Thứ - Hệ thống Y tế Nhi Đồng 315 Chi nhánh Lê Lợi- Quảng Ngãi

Các loại thuốc cần chuẩn bị:

Thuốc hạ sốt/giảm đau: Paracetamol (dạng gói, viên, siro hoặc viên đặt).

Thuốc tiêu hóa: Men vi sinh (Probiotics) để cân bằng hệ vi khuẩn đường ruột, thuốc bù nước điện giải.

Thuốc hô hấp: Siro ho thảo dược, nước muối sinh lý xịt/nhỏ mũi để thông thoáng đường thở.

Thuốc chống dị ứng: Thuốc kháng histamine (nếu trẻ có cơ địa dễ dị ứng).

Thuốc say tàu xe: Nếu trẻ có tiền sử say xe, có thể chuẩn bị thuốc chống say phù hợp với lứa tuổi.

Thuốc đặc trị: Nếu trẻ có bệnh mãn tính, cần mang theo thuốc theo chỉ định của bác sĩ.

Dụng cụ sơ cứu: Bông, gạc, băng dính, băng cá nhân, thuốc sát trùng nhỏ, nước muối rửa vết thương, kem chống côn trùng.

Vì sao trẻ em dễ gặp các vấn đề về tiêu hóa ngộ độc thực phẩm trong ngày Tết?

Theo bác sĩ CK1 Trần Thị Thứ, trong các dịp lễ, Tết trẻ em dễ gặp các vấn đề về tiêu hóa như đau bụng, tiêu chảy và ngộ độc thực phẩm vì những lý do chính sau:

Chế độ ăn uống bị xáo trộn: Trẻ thường ăn không đúng bữa, ăn quá nhiều bánh kẹo, nước ngọt và thực phẩm chế biến sẵn giàu dầu mỡ, chất đạm nhưng lại thiếu chất xơ từ rau xanh.

Thực phẩm không đảm bảo vệ sinh: Thức ăn trong ngày Tết thường được chế biến sẵn, thực phẩm để lâu hoặc nấu với số lượng lớn, nếu không được bảo quản đúng cách sẽ dễ bị nhiễm khuẩn, ôi thiu.

Vệ sinh cá nhân kém: Trẻ mải chơi nên thường quên rửa tay trước khi ăn hoặc sau khi đi vệ sinh. Việc tiếp xúc với nhiều người và đồ chơi lạ cũng làm tăng nguy cơ lây nhiễm bệnh.

Thay đổi môi trường sống: Việc đi chơi, đi du lịch ở nơi đông người hoặc về quê khiến trẻ tiếp xúc với nguồn nước và điều kiện vệ sinh khác lạ, khiến hệ tiêu hóa chưa kịp thích nghi.

Hệ tiêu hóa của trẻ còn non yếu: Chức năng tiêu hóa và hệ miễn dịch của trẻ chưa hoàn thiện như người lớn, do đó chỉ cần một tác động nhỏ từ thực phẩm không sạch cũng dễ dẫn đến rối loạn.

Dấu hiệu phải cho trẻ nhập viện là gì?

Cho dù đang đi chơi xa, phụ huynh cần đưa trẻ nhập viện ngay khi có các dấu hiệu nguy hiểm như:

Dấu hiệu toàn thân: Sốt cao liên tục (≥ 39°C - 40°C), sốt cao không đáp ứng thuốc hạ sốt, hoặc hạ thân nhiệt (≤ 35.5°C).

Mất nước nặng: Kích thích, li bì, khát nước, mắt trũng, hoặc không đi tiểu.

Vàng da: Vàng da kéo dài, đậm, hoặc kèm bỏ bú.

Dấu hiệu thần kinh: Li bì/Mệt mỏi: Ngủ nhiều, khó đánh thức, gọi không phản ứng, hoặc kích thích vật vã.

Co giật: Các cử động bất thường, run giật, hoặc co cứng cơ thể.

Đau đầu: Đau đầu liên tục và tăng dần, kèm theo sốt.

Dấu hiệu hô hấp: Khó thở: Thở nhanh, rút lõm lồng ngực, thở rít, ngừng thở, hoặc tím quanh môi/mặt.

Ho nặng: Ho liên tục, khò khè, ho ra đờm xanh/vàng.

Dấu hiệu tiêu hóa: Nôn/Trớ: Nôn (trớ) nhiều lần, nôn ra máu.

Tiêu chảy: Tiêu chảy nhiều lần hoặc có ra máu.

Bỏ bú/Ăn kém: Không uống được, bú kém hơn 2/3 bình thường, hoặc giảm ăn.

Chấn thương/Ngộ độc: Vết thương sâu, chảy máu không cầm được, nghi ngờ ngộ độc.

Đặc biệt với trẻ sơ sinh (dưới 2 tháng) nếu có dấu những dấu hiệu sau nên đến ngay cơ sở y tế: Sốt hoặc hạ thân nhiệt; Bỏ bú/Bú kém; Thở khò khè, tím tái; Co giật, ngủ li bì.

Dấu hiệu trẻ bị ngộ độc thức ăn:

Bác sĩ Trần Thị Thứ khuyến cáo những dấu hiệu, triệu chứng cấp tính, xảy ra vài giờ đến 1 ngày sau ăn. cho thấy trẻ đã bị ngộ độc, cần đến cơ sở y tế gần nhất để kiểm tra và xử lý kịp thời:

Nôn/Tiêu chảy nặng: Nôn nhiều lần liên tục, tiêu chảy ồ ạt, phân có máu hoặc nước.

Đau bụng dữ dội, sốt cao, mệt mỏi.

Dấu hiệu mất nước (nguy hiểm):

Mệt lả, kích thích, li bì, co giật hoặc không phản ứng.

Mắt trũng sâu, môi khô.

Khát nước, ít đi tiểu hoặc nước tiểu vàng sẫm.

Da nhăn nheo, véo da không đàn hồi, thóp lõm (ở trẻ nhỏ).

Ngoài các biện pháp giữ gìn vệ sinh và cẩn thận trong việc chọn lựa thực phẩm, môi trường sống lành mạnh, việc tiêm vắc xin đầy đủ, đặc biệt là vắc xin phòng ngừa về đường tiêu hóa cũng giúp bé phòng chống các bệnh về tiêu hóa.

Hiện tại, Hệ thống Y tế Nhi đồng 315 và Tiêm Chủng Nhi 315 luôn có sẵn: Vaccin Rota phòng tiêu chảy, Vaccin Viêm gan, Vaccin Tả, Vaccin Thương hàn…

