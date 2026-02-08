Xe khách 54 chỗ cháy rụi, trơ khung sắt trên Quốc lộ 53

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15h, ngày 8/2, xe khách giường nằm mang biển kiểm soát 84H-026.11 (loại 54 chỗ) đang chạy trên Quốc lộ 53, khi đến đoạn thuộc địa phận xã Mỏ Cày gần chân cầu Cổ Chiên (tỉnh Vĩnh Long), tài xế và hành khách phát hiện khói lửa bốc lên từ phía sau xe. Ngay lập tức, tài xế đã tấp xe vào lề và tri hô cho hành khách tháo chạy.

Khi lưu thông đến cầu Cổ Chiên, xe khách bất ngờ bốc cháy.

Chỉ trong ít phút, ngọn lửa nhanh chóng bao trùm toàn bộ thân xe. Do ngọn lửa bốc cao hàng chục mét, đám cháy đã lan sang hệ thống đường dây điện trung thế phía trên, tạo ra nhiều tiếng nổ lớn và khiến giao thông qua khu vực này tê liệt.

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC & CNCH) Công an tỉnh Vĩnh Long điều động nhiều xe chuyên dụng cùng hàng chục chiến sĩ nhanh chóng có mặt tại hiện trường để khống chế ngọn lửa.

Đến cuối giờ chiều cùng ngày, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn.

Rất may, toàn bộ hành khách cùng nhân viên nhà xe đã kịp thời thoát ra ngoài an toàn, không ghi nhận thiệt hại về người. Tuy nhiên, chiếc xe khách bị lửa thiêu rụi hoàn toàn, chỉ còn trơ khung sắt. Toàn bộ hàng hóa trong khoang xe, cùng nhiều xe máy của hành khách gửi theo xe, đều bị cháy hỏng.

Đáng chú ý, chuyến xe này chở nhiều đồ đạc, vật dụng do người dân chắt chiu, gom góp suốt cả năm mang về quê đón Tết. Đến cuối giờ chiều cùng ngày, đám cháy đã được khống chế và dập tắt hoàn toàn.

Hiện, lực lượng chức năng tỉnh Vĩnh Long đang phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tiết giao thông và làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn. Ngành điện lực cũng đã có mặt để xử lý sự cố cháy lan trên đường dây điện, bảo đảm an toàn và sớm cấp điện trở lại cho khu vực bị ảnh hưởng.