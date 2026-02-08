+
++
Chia sẻ trang
Phóng sự - Khám phá
Điều tra
Thế giới game
Bài thuốc hay
Quảng cáo
Công nghệ
World Cup 2018
Emagazine
VTC News 10 năm hành trình nhân ái
Asiad 2018
Khát vọng việt nam 2019
Tổng hợp
90 năm Đảng quang vinh
Đại hội Đảng XIII
Lá lành đùm lá rách
Cần biết
Thời sự
SEA Games 32
VTC NEWS TV
Kinh tế
Reels
Thể thao
Sống đẹp
Thế giới
Giáo dục
Pháp luật
Văn hóa - Giải trí
Sức khỏe
Reels
Đời sống
Xe
Thông tin cải chính, xin lỗi
Khoa học - Công nghệ
Doanh nghiệp - Doanh nhân
Bất động sản
CƯỜI
Euro 2024
Euro 2020
Doanh nghiệp vì người tiêu dùng
Netbiz
Trẻ
Xổ số
Đại hội Đảng XIV
World Cup 2022
Chuyển đổi xanh
Đóng
Nhường đất xây sân bay Long Thành, hàng nghìn hộ dân 'lên đời'
(VTC News) -
Hàng nghìn hộ dân Suối Trầu nhường đất xây sân bay Long Thành đã "lên đời" tại khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn với hạ tầng hiện đạ và khoản bồi thường tiền tỷ.
Đăng Khoa
Chia sẻ Facebook
Bình luận
Tin mới
Bộ Y tế yêu cầu bệnh viện trực đủ 4 cấp 24/24 dịp Tết Bính Ngọ 2026
20:53 08/02/2026
Tin tức
Xe khách 54 chỗ cháy rụi, trơ khung sắt trên Quốc lộ 53
20:29 08/02/2026
Phòng chống cháy nổ
Mâu thuẫn với con dâu, mẹ chồng tẩm xăng đốt căn hộ, hai cháu nội bị bỏng
20:24 08/02/2026
Bản tin 113
Kết quả Công an TP.HCM vs Thanh Hoá, vòng 13 V.League mới nhất
20:19 08/02/2026
V.League
Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt đoàn kiều bào dự chương trình 'Xuân Quê hương 2026'
20:00 08/02/2026
Chính trị
Xử phạt nhóm người nước ngoài đi mô tô phân khối lớn vào cao tốc
19:57 08/02/2026
Bản tin 113
Chuyên gia: Biến đổi khí hậu ở Việt Nam không chỉ là câu chuyện riêng của Sa Pa
18:51 08/02/2026
Thời tiết
Dự báo thời tiết từ nay đến mùng 6 Tết: Miền Bắc đón thêm đợt không khí lạnh
18:51 08/02/2026
Thời tiết
Triệt phá đường dây sản xuất hơn 10.000 chai nước hoa giả thương hiệu nổi tiếng
18:50 08/02/2026
Bản tin 113
Nga tuyên bố kiểm soát thêm 2 khu vực của Ukraine
18:38 08/02/2026
Thời sự quốc tế
VN-Index tuần tới có thể giảm về vùng giá 1.700 điểm
18:30 08/02/2026
Đầu Tư
Tin xe tuần qua: Ford Ranger áp đảo bán tải, CR-V hybrid lắp ráp, Tucson lột xác
18:16 08/02/2026
Tin xe 247
3.000 suất quà Xuân gắn kết yêu thương tới người dân miền núi phía Bắc
17:45 08/02/2026
Sống đẹp
Xe bán tải đấu đầu xe tải trên Quốc lộ 6 qua Mộc Châu, 1 người bị thương
17:39 08/02/2026
Tin nóng
Hoàn thiện báo cáo lựa chọn công nghệ, đối tác đường sắt tốc độ cao trước 20/2
17:29 08/02/2026
Tin nóng
100% cử tri tín nhiệm Đại tướng Phan Văn Giang ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI
17:22 08/02/2026
Chính trị
Triệt phá đường dây ma túy liên tỉnh, thu giữ kho súng và hung khí chôn dưới đất
17:19 08/02/2026
An ninh hình sự
Sức mua tăng mạnh tại Hội chợ Mùa Xuân trước Tết Bính Ngọ 2026
17:09 08/02/2026
Thị trường
Trường Giang khuyên Đình Bắc 'tập trung bóng đá, bớt đi sự kiện' gây xôn xao
17:04 08/02/2026
Sao Việt
100% cử tri tín nhiệm ông Trịnh Văn Quyết, Nguyễn Kim Sơn ứng cử ĐBQH khóa XVI
16:53 08/02/2026
Chính trị
Lộ diện linh vật ngựa 'trùm cuối' ở Gia Lai - 'Ngựa chiến của Thánh Gióng'
16:50 08/02/2026
Đời sống
Công an tỉnh An Giang liên tiếp bắt 3 kẻ bị truy nã đặc biệt nguy hiểm
16:45 08/02/2026
Bản tin 113
Cảnh sát đột kích quán bar ở trung tâm TP.HCM
16:41 08/02/2026
Bản tin 113
Mức phạt cao nhất khi đi xe máy mà không gạt chân chống
16:16 08/02/2026
Hòm thư pháp luật
XSMB 8/2 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 8/2/2026
16:00 08/02/2026
Xổ số miền Bắc
Vietlott 8/2 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay 8/2/2026 - Xổ số Mega 6/45
16:00 08/02/2026
Xổ số
Nga bắt nghi phạm ám sát tướng tình báo đang lẩn trốn ở Dubai
15:58 08/02/2026
Thời sự quốc tế
Uống rượu tối hôm trước, hôm sau thổi nồng độ cồn có lên?
15:26 08/02/2026
Tư vấn
Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam gặp mặt kiều bào Xuân 2026
15:23 08/02/2026
Chính trị
Tổng Bí thư Tô Lâm dự lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Tình báo CAND
15:15 08/02/2026
Chính trị