Nhường đất xây sân bay Long Thành, hàng nghìn hộ dân 'lên đời'

(VTC News) -

Hàng nghìn hộ dân Suối Trầu nhường đất xây sân bay Long Thành đã "lên đời" tại khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn với hạ tầng hiện đạ và khoản bồi thường tiền tỷ.

Đăng Khoa
