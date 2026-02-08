Triệt phá đường dây sản xuất hơn 10.000 chai nước hoa giả thương hiệu nổi tiếng

(VTC News) -

Ngày 8/2, Công an TP.HCM thông tin triệt phá thành công đường dây buôn bán hàng giả là mỹ phẩm, chủ yếu là nước hoa giả các thương hiệu nổi tiếng, hoạt động quy mô lớn trên không gian mạng trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Theo Công an TP.HCM, qua công tác nắm tình hình và triển khai các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.HCM phát hiện đường dây buôn bán mỹ phẩm giả do nhiều người cầm đầu, tổ chức hoạt động tại nhiều địa điểm khác nhau trên địa bàn thành phố.

Công an TP.HCM khởi tố 4 người liên quan đường dây buôn bán nước hoa giả nhiều thương hiệu nổi tiếng như Chanel, Versace, Tom Ford… với hơn 10.000 sản phẩm tung ra thị trường.

Triển khai kế hoạch phá án, nhiều tổ công tác đồng loạt kiểm tra, khám xét các kho hàng và điểm kinh doanh, gồm: kho hàng trên đường số 8 (phường Linh Xuân) do Lê Thị Kim Tuyến làm chủ; kho hàng trên đường số 21 và kho trên đường Nguyễn Văn Khối (phường Thông Tây Hội); cùng nhà không số trên đường 53 (phường An Hội Tây) do Nguyễn Thị Thúy Hiền làm chủ.

Qua đấu tranh, cơ quan công an đã bắt giữ 4 người, gồm: Lê Thị Kim Tuyến (SN 1990, trú TP.HCM); Lê Thị Hoài Hiệp (SN 1991); Nguyễn Thị Thúy Hiền (SN 1994) và Thái Vĩ Khương (SN 1987), cùng quê tỉnh Gia Lai.

Cơ quan điều tra xác định, từ đầu năm 2025 đến nay, nhóm người này đã đưa ra thị trường hơn 10.000 chai nước hoa giả, mang nhãn hiệu của nhiều thương hiệu nổi tiếng như Chanel, BVLGARI, Versace, Burberry, Tom Ford, Dolce & Gabbana… với tổng giá trị tương đương hàng thật khoảng 10 tỷ đồng.

Theo cơ quan công an, số nước hoa giả này không qua kiểm định chất lượng, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng, đặc biệt khi sử dụng trong thời gian dài có thể gây ra các bệnh mãn tính nguy hiểm. Đồng thời, hành vi này gây thiệt hại lớn đến uy tín, danh tiếng và quyền khai thác thương mại của các chủ sở hữu nhãn hiệu.

Hiện Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam nhóm người trên, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét các cá nhân liên quan.

Lực lượng chức năng phát hiện, kiểm tra các điểm buôn bán hàng giả.

Liên quan đến vụ án, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.HCM khuyến cáo người dân cần cẩn trọng khi mua mỹ phẩm trên không gian mạng, chỉ lựa chọn các sản phẩm có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, hóa đơn chứng từ đầy đủ.

Đối với các cơ sở kinh doanh, gian hàng trên mạng xã hội và sàn thương mại điện tử, lực lượng chức năng yêu cầu cam kết không buôn bán hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc, đồng thời phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng trong công tác kiểm tra, xử lý theo quy định pháp luật, góp phần bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và môi trường kinh doanh lành mạnh.