Phá đường dây sản xuất nước hoa giả quy mô lớn ở Cần Thơ

(VTC News) -

Công an TP Cần Thơ thông tin, lực lượng chức năng vừa phối hợp Công an xã Thạnh An và Đội Quản lý thị trường số 4 (Chi cục Quản lý thị trường TP Cần Thơ) khám xét khẩn cấp 3 địa điểm tại ấp Phụng Quới A, xã Thạnh An, phát hiện cơ sở sản xuất, buôn bán nước hoa giả mang nhiều nhãn hiệu nổi tiếng của nước ngoài.

Đại tá Bùi Đức An, Phó Giám đốc Công an TP. Cần Thơ trực tiếp lấy lời khai V. T. T: (Ảnh: CACC)

Trước đó, qua công tác nắm địa bàn, ngày 6/1/2026, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an TP Cần Thơ đồng loạt kiểm tra các địa điểm nghi vấn.

Kết quả xác định L.V.H (SN 1973) cùng vợ là V.T.T (SN 1985) tổ chức sản xuất, cất giấu và tiêu thụ nước hoa giả.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng tạm giữ khối lượng lớn tang vật gồm hàng nghìn chai, hộp nước hoa thành phẩm mang các nhãn hiệu nổi tiếng như Chanel, Dior, Acqua Di Gio, Le Labo... Cơ quan chức năng cũng thu giữ hơn 130 lít nước hoa đã pha chế; 646 kg vỏ hộp in nhãn hiệu; hơn 12.400 vỏ chai, trên 18.000 nhãn mác các loại cùng 4 máy chuyên dụng phục vụ sản xuất.

Làm việc với cơ quan công an, các đối tượng khai nhận để che giấu hành vi vi phạm, từ năm 2018 đã thành lập Công ty TNHH HALOVA với ngành nghề sản xuất nước hoa. Tuy nhiên, từ năm 2020, H. và T. tổ chức sản xuất nước hoa giả song song với sản phẩm của doanh nghiệp nhằm thu lợi bất chính.

Tang vật được thu giữ - (Ảnh: CACC)

Nguyên liệu, vỏ chai, nắp chai, nhãn mác và hóa chất tạo mùi được các đối tượng đặt mua tại chợ Kim Biên (TP.HCM) và qua mạng xã hội, sau đó đưa về nhà thuê tại thành phố Bà Rịa (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) để trực tiếp pha chế, đóng gói và đưa ra thị trường tiêu thụ.

Để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, toàn bộ tang vật và máy móc được vận chuyển về 3 địa điểm là nhà riêng và nhà người thân tại xã Thạnh An, vừa cất giấu vừa tiếp tục tổ chức sản xuất nước hoa giả.

Công an thành phố khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, nói không với hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc; đồng thời tích cực phối hợp, tố giác các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán cận kề.