Đắk Lắk xử lý hơn 370 vụ gian lận thương mại, hàng giả trong 1 tháng

(VTC News) -

Theo Sở Công Thương Đắk Lắk, trong tháng 11/2025, công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh tiếp tục đạt được những kết quả quan trọng, góp phần giữ vững ổn định thị trường và an ninh trật tự.

Đắk Lắk xử lý hơn 370 vụ gian lận thương mại, hàng giả trong tháng 11.

Thị trường hàng hóa trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định, hàng hóa đa dạng, giá cả hợp lý, không xảy ra tình trạng đầu cơ, găm hàng. Tuy nhiên, thiên tai đã gây thiệt hại không nhỏ, đòi hỏi các lực lượng chức năng vừa tập trung khắc phục hậu quả, vừa tăng cường kiểm tra, giám sát để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng tình hình để tăng giá bất hợp lý các mặt hàng thiết yếu, vật liệu xây dựng.

Theo số liệu thống kê tại Báo cáo số 188/BC-BCĐ ngày 24/11/2025, trong tháng, các lực lượng chức năng thuộc Ban Chỉ đạo 389 tỉnh đã phát hiện, xử lý 372 vụ vi phạm với tổng số tiền thu qua xử lý lên tới 27,67 tỷ đồng. Cụ thể khởi tố 6 vụ với 9 đối tượng; xử lý hành chính 366 vụ; phạt hành chính 6,6 tỷ đồng; truy thu thuế, phạt bổ sung 17,7 tỷ đồng; bán hàng hóa tịch thu 3,37 tỷ đồng.

Các lĩnh vực được tập trung đấu tranh cho thấy kết quả rõ rệt. Cụ thể, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép lâm sản: Xử lý 17 vụ, khởi tố 2 vụ, phạt hành chính 28,5 triệu đồng. Chống gian lận thương mại, gian lận thuế: Xử lý 354 vụ, khởi tố 3 vụ, phạt hành chính 6,57 tỷ đồng, truy thu thuế 17,7 tỷ đồng. Chống hàng giả, xâm phạm sở hữu trí tuệ: Kiểm tra, xử lý 1 vụ và khởi tố 1 vụ. An toàn thực phẩm: Lực lượng Quản lý thị trường xử phạt 28 hành vi với số tiền 166 triệu đồng; Công an tỉnh phát hiện 42 vụ vi phạm.

Các đơn vị thành viên như Sở Công Thương, Công an tỉnh, Thuế tỉnh, Hải quan, Bộ đội Biên phòng... đã có nhiều văn bản chỉ đạo sát sao, triển khai các kế hoạch nghiệp vụ và tăng cường phối hợp liên ngành. Trong đó, lực lượng Bộ đội Biên phòng đã phát hiện, xử lý 1 vụ tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 0,6096 gam Methamphetamine và phối hợp đấu tranh thành công chuyên án về mua bán, tàng trữ vật liệu nổ. Ngành Thuế tập trung chống thất thu, ban hành 145 kết luận kiểm tra, truy thu và phạt số tiền 22,69 tỷ đồng…

Lực lượng chức năng sẽ tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường dịp Tết.

Trước những diễn biến phức tạp tiềm ẩn, đặc biệt là dịp cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh xác định một số nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục bám sát và thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Trung ương và tỉnh. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về giá cả, hàng giả, hàng cấm, hàng nhập lậu, đặc biệt trên nền tảng thương mại điện tử. Xây dựng kế hoạch cao điểm đấu tranh dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026...

Với sự chủ động, quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tỉnh Đắk Lắk sẽ tiếp tục duy trì ổn định thị trường, bảo vệ người tiêu dùng và góp phần bảo đảm an sinh xã hội trong thời gian tới.