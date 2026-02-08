Dự báo thời tiết từ nay đến mùng 6 Tết: Miền Bắc đón thêm đợt không khí lạnh

(VTC News) -

Miền Bắc đang chịu tác động của đợt không khí lạnh cường độ mạnh khiến nhiệt độ giảm sâu, trời rét đậm diện rộng, có nơi rét hại kèm mưa càng làm gia tăng cảm giác rét buốt.

Rét đậm không kéo dài, những ngày tới, nhiệt độ miền Bắc tăng nhanh, trời ấm áp dần. Tuy nhiên, khoảng ngày 11/2, không khí lạnh được tăng cường yếu trở lại nước ta khiến miền Bắc tái diễn mưa, mưa nhỏ rải rác. Hình thái thời tiết này cũng không kéo dài lâu, những ngày sau đó, trời hửng nắng.

Dự báo những ngày Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, thời tiết hầu hết các vùng miền trên cả nước tương đối thuận lợi. Tuy nhiên, khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ cần đề phòng mưa rào và dông trái mùa xảy ra cục bộ lúc chiều tối và đêm.

Thời tiết Bắc Bộ

Ngày Thời tiết Nhiệt độ Ngày và đêm 9/2 (tức 22 tháng Chạp) Có mưa, mưa rào và có nơi có dông, từ chiều 9/2 mưa vài nơi. Trời rét đậm, vùng núi rét hại. Vùng núi cao phía Bắc đề phòng nguy cơ mưa tuyết, băng giá. Cao nhất 14-18°C, vùng núi 11-14°C, vùng núi cao có nơi dưới 10°C, trong đó, Lai Châu, Điện Biên 19-21°C.

Thấp nhất 10-13°C, vùng núi 7-10°C, vùng núi cao có nơi dưới 3°C. Từ 10-17/2 (tức 23 tháng Chạp đến mùng 1 Tết) Mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Trong đó, ngày và đêm 11/2 khả năng xuất hiện mưa và mưa nhỏ rải rác. Cao nhất 20-23°C, vùng núi có nơi dưới 20°C. Từ 14/2 23-25°C.

Thấp nhất 16-19°C, vùng núi có nơi dưới 15°C. Từ 18-22/2 (tức mùng 2 đến mùng 6 Tết) Từ 18-20/2 có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Đêm và sáng trời rét. Khoảng 21-22/2 có mưa rải rác, từ 22/2 trời chuyển rét. Cao nhất 24-27°C, phía Tây có nơi cao hơn.

Thấp nhất 13-16°C, vùng núi có nơi dưới 12°C.

Thời tiết Hà Nội

Ngày Thời tiết Nhiệt độ Ngày và đêm 9/2 (tức 22 tháng Chạp) Có mưa, mưa rào, từ chiều 9/2 mưa vài nơi. Trời rét đậm. Cao nhất 15-17°C.

Thấp nhất 11-13°C. Từ 10-17/2 (tức 23 tháng Chạp đến mùng 1 Tết) Mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Trong đó, ngày và đêm 11/2 có thể xuất hiện mưa và mưa nhỏ rải rác. Cao nhất 20-23°C, từ 14/2 dao động 23-26°C.

Thấp nhất 16-19°C. Từ 18-22/2 (tức mùng 2 đến mùng 6 Tết) Mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Đêm và sáng trời rét. Khoảng 21-22/2 khả năng mưa rải rác, từ 22/2 trời chuyển rét. Cao nhất 24-27°C.

Thấp nhất 13-16°C.

Thời tiết Thanh Hoá đến TP Huế

Ngày Thời tiết Nhiệt độ Ngày và đêm 9/2 (tức 22 tháng Chạp) Phía Bắc mưa vài nơi; phía Nam (từ Hà Tĩnh đến TP Huế) có mưa, mưa vừa, cục bộ mưa to và dông, đêm 9/2 có mưa, mưa rào rải rác. Phía Bắc trời rét, có nơi rét đậm; phía Nam trời lạnh. Cao nhất phía Bắc 17-20°C, phía Nam 20-23°C.

Thấp nhất phía Bắc 12-15°C, phía Nam 15-18°C. Từ 10-17/2 (tức 23 tháng Chạp đến mùng 1 Tết) Mưa vài nơi, trong đó, ngày 11-12/2 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Đêm và sáng trời rét. Cao nhất 22-26°C.

Thấp nhất 16-20°C. Từ 18-22/2 (tức mùng 2 đến mùng 6 Tết) Mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Đêm và sáng sớm phía Bắc trời rét, phía Nam trời lạnh. Khoảng 21-22/02 có mưa, mưa rào rải rác, từ 22/2 phía bắc trời chuyển rét. Cao nhất 26-29°C, có nơi cao hơn.

Thấp nhất 15-18°C, có nơi thấp hơn.

Thời tiết duyên hải Nam Trung Bộ

Ngày Thời tiết Nhiệt độ Ngày và đêm 9/2 (tức 22 tháng Chạp) Phía Bắc có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông, đêm 9/2 có mưa, mưa rào rải rác. Phía Nam mưa rào vài nơi. Cao nhất 26-29°C.

Thấp nhất 20-23°C. Từ ngày 10-17/2 (tức 23 tháng Chạp đến mùng 1 Tết) Mưa rào và dông vài nơi, trong đó, phía Bắc ngày 11-12/2 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông Cao nhất 25-28°C, phía Nam có nơi 28-30°C.

Thấp nhất 20-24°C, phía Nam có nơi trên 24°C. Từ 18-22/2 (tức mùng 2 đến mùng 6 Tết) Mưa rào rải rác và có nơi có dông tập trung về chiều tối. Phía Bắc đêm và sáng sớm trời lạnh. Cao nhất 28-31°C, có nơi cao hơn.

Thấp nhất 20-23°C.

Thời tiết cao nguyên Trung Bộ

Ngày Thời tiết Nhiệt độ Từ 9-17/2 (tức 22-29 tháng Chạp) Ít mưa, ngày trời nắng. Đêm và sáng sớm trời rét. Cao nhất 26-30°C.

Thấp nhất 16-20°C. Từ 18-22/2 (tức mùng 2 đến mùng 6 Tết) Phổ biến ngày nắng, chiều tối và đêm mưa rào và dông trái mùa cục bộ. Đêm và sáng sớm trời rét. Cao nhất 28-31°C.

Thấp nhất 16-19°C, có nơi thấp hơn.

Thời tiết Nam Bộ