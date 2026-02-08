Tin không khí lạnh mạnh mới nhất: Hà Nội rét đậm từ chiều nay kèm mưa rào

(VTC News) -

Tin không khí lạnh tăng cường và rét đậm

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, không khí lạnh mạnh đã ảnh hưởng đến Đông Bắc Bộ, một số nơi ở Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ gây mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, nhiệt độ giảm 1-3°C. Ở đặc khu Bạch Long Vỹ đã có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8.

Ngày và đêm nay 8/2, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ. Trên đất liền, gió đông bắc mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4.

Bảng chi tiết nhiệt độ các khu vực chịu tác động của đợt không khí lạnh mạnh. (Nguồn: NCHMF)

Từ 8/2 đến sáng sớm 9/2, Bắc Bộ, Thanh Hoá và Nghệ An có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Bắc Bộ rét đậm trong hai ngày 8-9/2, vùng núi rét hại. Thanh Hoá đến TP Huế trời chuyển rét, trong đó, phía Bắc có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ phổ biến 10-13°C, vùng núi 7-10°C, vùng núi cao có nơi dưới 3°C, Bắc Trung Bộ 12-15°C, Quảng Trị đến TP Huế 15-18°C.

Cũng theo cơ quan khí tượng, ngày và đêm 8/2, Hà Nội có mưa, mưa rào, từ 8-9/2 trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này dao động 10-13°C.

Ảnh hưởng của không khí lạnh nên trong ngày 8-9/2, Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa, mưa vừa, cục bộ mưa to và dông. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Vùng núi cao ở Bắc Bộ cần đề phòng khả năng xảy ra băng giá và mưa tuyết.

Trên biển, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) gió đông bắc mạnh cấp 7, vùng biển phía Đông có lúc cấp 8, giật cấp 9-10, biển động mạnh, sóng biển cao 4-6m. Vịnh Bắc Bộ gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao 2-4m.

Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Đắk Lắk gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao 3-5m. Vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau, khu vực giữa Biển Đông và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây đặc khu Trường Sa) gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao 3-5m.

Dự báo thời tiết cả nước 10 ngày tới

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho hay, hôm nay 8/2, Bắc Bộ có mưa, mưa rào và có nơi có dông, từ ngày mai 9/2 mưa giảm dần. Trời rét đậm, vùng núi rét hại.

Trong 24-48 giờ tới, Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong đó, phía Nam có mưa, mưa vừa, cục bộ mưa to. Từ 8/2, phía Bắc khu vực này trời rét.

Phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông.

Theo dự báo, thời tiết Hà Nội chuyển rét đậm từ chiều nay 8/2, kèm theo mưa. (Ảnh minh họa)

Nhận định thời tiết trong 3-10 ngày tới, cơ quan khí tượng cho hay, Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trong đó, ngày 11/2 có mưa rải rác. Nhiệt độ tăng, kết thúc đợt rét đậm, các địa phương này phổ biến rét về đêm và sáng.

Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk mưa vài nơi, trong đó, ngày 10-12/2 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Các khu vực khác trên cả nước mưa rào và dông vài nơi, tập trung vào chiều tối và đêm, ban ngày nắng ráo.

Trong mưa dông khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày

Hôm nay 8/2, thời tiết Hà Nội nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 3. Trời rét, chiều và đêm trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 12-14°C. Nhiệt độ cao nhất 16-18°C.

Ngoài ra, theo bảng cập nhật thời tiết và nhiệt độ 10 ngày tới tại khu trung tâm Hà Nội, khu vực này nhiều ngày có mưa.

Dự báo thời tiết khu vực Hoàn Kiếm, Hà Nội. (Nguồn: NCHMF)

Cụ thể, ngày mai 9/2, khu vực này duy trì hình thái nhiều mây, có mưa, mưa rào, trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất trong ngày không có nhiều biến động, phổ biến 13°C, nhiệt độ cao nhất xu hướng tăng nhẹ lên mức 19°C.

Ngày Tết ông Công ông Táo (10/2), khu trung tâm Hà Nội tạnh ráo trở lại, trời nhiều mây, không mưa, nhiệt độ trong ngày xu hướng tăng lên cao nhất 20°C, thấp nhất 15°C, chấm dứt đợt rét đậm diện rộng, trời chuyển rét.

Trong hai ngày 11-12/2, khu vực này tái diễn mưa rào, nhiệt độ cao nhất tiếp tục tăng lên mức 23°C, nhiệt độ thấp nhất dao động 18-19°C.

Ngày 13/2, khu trung tâm Hà Nội tạnh ráo, hửng nắng, nhiệt độ tiếp tục tăng lên cao nhất 24°C, thấp nhất 20°C, biên độ nhiệt giữa ngày và đêm không quá lớn.

Trong 4 ngày cuối thời kỳ dự báo (14-17/2), thời tiết khu vực này có mây, không mưa, nhiệt độ cao nhất phổ biến 25-26°C, thấp nhất 18-19°C, trời ấm áp, thuận lợi cho việc đi lại, sắm Tết Nguyên đán của người dân.