Sức mua tăng mạnh tại Hội chợ Mùa Xuân trước Tết Bính Ngọ 2026

(VTC News) -

Ngay từ sáng 8/2 (ngày 21 tháng Chạp Âm lịch), các gian hàng tại Hội chợ mùa Xuân năm 2026 đón lượng khách lớn, tạo nên khung cảnh mua sắm sôi động. Nhiều gia đình đi theo nhóm, vừa tham quan, vừa chọn thực phẩm, quà biếu, đặc sản vùng miền và các mặt hàng thiết yếu phục vụ nhu cầu Tết.

Càng gần Tết, tâm lý chuẩn bị chu đáo cho những ngày sum họp gia đình khiến sức mua tại hội chợ tăng lên rõ rệt. So với những ngày đầu, lượng khách quay lại mua sắm nhiều hơn, đặc biệt là các mặt hàng thực phẩm, đặc sản và quà biếu.

Tại khu vực gian hàng đặc sản và sản phẩm OCOP, nhiều đơn vị thu hút đông đảo người tiêu dùng. Đại diện Công ty TNHH MTV Trần Lâm Gia Phát cho biết, các sản phẩm như bò một nắng, thịt sấy, lạp xưởng của doanh nghiệp đều đạt chứng nhận OCOP, được kiểm soát chặt chẽ về nguồn gốc và an toàn thực phẩm. Đây là yếu tố quan trọng giúp sản phẩm tạo được sự tin tưởng với người mua trong dịp Tết.

Hội chợ mùa Xuân 2026 đón lượng lớn du khách tham quan, mua sắm trong sáng nay (8/2).

Theo các doanh nghiệp, người tiêu dùng hiện nay không chỉ quan tâm đến giá bán mà đặt yếu tố chất lượng, độ an toàn và uy tín thương hiệu lên hàng đầu.

Tại hội chợ, nhiều đơn vị chủ động cho khách dùng thử sản phẩm với số lượng lớn để người tiêu dùng trực tiếp cảm nhận chất lượng. Khi đã tin tưởng, khách sẵn sàng quay lại mua hoặc đặt đơn hàng lớn phục vụ nhu cầu cá nhân và làm quà biếu.

Ghi nhận trong buổi sáng cùng ngày, không ít khách hàng từng mua sắm tại hội chợ trước đó đã quay lại gian hàng để đặt thêm hàng cho dịp Tết.

Theo chia sẻ của đại diện Công ty TNHH MTV Trần Lâm Gia Phát, có nhiều khách từng mua tại Hội chợ Mùa Thu tiếp tục trở lại Hội chợ Mùa Xuân, đặt đơn hàng với giá trị lên tới hàng chục triệu đồng.

Đây được xem là tín hiệu tích cực, cho thấy hội chợ không chỉ mang lại doanh số ngắn hạn mà còn góp phần xây dựng tệp khách hàng ổn định cho doanh nghiệp.

Bên cạnh hình thức bán trực tiếp, nhiều đơn vị cũng kết hợp quảng bá sản phẩm qua mạng xã hội, livestream và các nền tảng thương mại điện tử. Tuy nhiên, theo đánh giá của các doanh nghiệp, bán hàng tại hội chợ vẫn có lợi thế riêng khi người tiêu dùng được trực tiếp trải nghiệm sản phẩm, từ đó đưa ra quyết định mua nhanh và chắc chắn hơn.

Hội chợ mùa Xuân 2026 không chỉ mang lại doanh số ngắn hạn mà còn góp phần xây dựng tệp khách hàng ổn định cho doanh nghiệp.

Không khí mua sắm tại hội chợ càng thêm sôi động nhờ các chương trình khuyến mại theo khung giờ. Trong buổi sáng, gian hàng của Công ty Cổ phần May Sài Đồng triển khai nhiều ưu đãi như bán sơ mi đồng giá, mua sản phẩm tặng kèm và giảm giá theo giá trị hóa đơn. Khu vực thời trang thu hút đông đảo người dân đến lựa chọn trang phục mới cho dịp Tết.

Tại các gian hàng đồ gỗ như Woodsland và Tập đoàn gỗ Minh Long, nhiều chương trình giảm giá sâu, có sản phẩm giảm tới 70%, đi kèm quà tặng đã thu hút sự quan tâm của khách hàng có nhu cầu sắm sửa, trang trí lại không gian sống đầu năm mới.

Khu ẩm thực và đặc sản vùng miền cũng là điểm dừng chân đông khách trong suốt buổi sáng. Các hoạt động giới thiệu và trải nghiệm sản phẩm từ gạo ruộng rươi như chè lam, kẹo lạc, kẹo vừng tạo sự tò mò cho người tham quan. Nhiều gia đình tranh thủ mua thêm bánh mứt, đặc sản để làm quà biếu.

Nhiều chương trình giảm giá sâu, có sản phẩm giảm tới 70%, đi kèm quà tặng đã thu hút sự quan tâm của khách hàng.

Ở nhóm sản phẩm chăm sóc sức khỏe, các gian hàng trà hoa cúc, hạt dinh dưỡng và bột sấy lạnh nhận được sự quan tâm của khách trung niên và cao tuổi.

Đại diện Công ty TNHH Lotekfarm cho biết, doanh nghiệp tập trung giới thiệu các sản phẩm đạt chuẩn OCOP, hướng tới tiêu dùng lành mạnh và an toàn cho sức khỏe. Theo doanh nghiệp, nhóm khách lớn tuổi thường dành thời gian dùng thử sản phẩm và đưa ra quyết định mua khá nhanh nếu phù hợp.

Trong khi đó, nhóm khách trẻ tuổi chưa thực sự quan tâm đến các dòng trà nguyên chất hay sản phẩm dinh dưỡng truyền thống do khẩu vị và thói quen tiêu dùng khác biệt. Doanh nghiệp cho biết đang nghiên cứu thêm các sản phẩm, hương vị mới để tiếp cận nhóm khách hàng trẻ trong thời gian tới.

Không chỉ dừng lại ở hoạt động mua sắm, Hội chợ Mùa Xuân còn mang đến không gian giải trí đa sắc màu. Trong sáng nay, tại sảnh 7 diễn ra chương trình biểu diễn của Nhà hát Ca, Múa, Nhạc Quốc gia Việt Nam với các ca khúc về mùa xuân, Hà Nội, thu hút đông khán giả theo dõi.

Buổi chiều và tối cùng ngày, Liên đoàn Xiếc Việt Nam cùng Nhà hát Múa rối Việt Nam mang đến nhiều tiết mục đặc sắc như quay khung nghệ thuật, dây bật, múa rối “Hoa thơm bướm lượn”, “Vui hội ngày mùa”… tạo điểm nhấn hấp dẫn cho trẻ em và các gia đình.