Giới trẻ mặc cổ phục, diễu hành tại hội chợ Mùa Xuân 2026

Sáng nay (7/2), tại Hội chợ Mùa Xuân 2026 (Trung tâm Triển lãm Việt Nam VEC, Đông Anh, Hà Nội) diễn ra màn diễu hành "Bách hoa bộ hành", mang theo phong vị trẩy hội xưa. (Ảnh: BTC)
Hơn 50 người mẫu, diễn viên trong những bộ cổ phục Việt được phục dựng từ chiếc áo Tấc, áo Nhật Bình, áo Ngũ Thân tay chẽn, tái hiện vẻ đẹp của trang phục dân tộc. (Ảnh: BTC)
Đoàn diễu hành di chuyển xuyên qua các trục hành lang trưng bày, biến chính không gian hội chợ thành sàn catwalk. (Ảnh: BTC)
Trong tiếng trống hội rộn ràng, hình ảnh những tà áo dài tung bay giữa không gian mua sắm hiện đại tạo nên sự giao thoa kỳ diệu giữa quá khứ và hiện tại. (Ảnh: BTC)
Đoàn di chuyển qua cửa chính, tiến vào các trục hành lang giữa những gian hàng triển lãm. (Ảnh: BTC)
Từng nhịp bước của đoàn diễu hành mở ra một không gian Tết Việt nồng hậu và đầy hoài niệm. (Ảnh: BTC)
Đây là cơ hội để du khách hòa mình vào dòng chảy văn hóa, nơi những tà áo xưa kể câu chuyện tự hào, giúp mỗi khoảnh khắc du xuân thêm phần trọn vẹn và đáng nhớ. (Ảnh: BTC)
Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 diễn ra từ ngày 2 - 13/2/2026, với chủ đề “Kết nối thịnh vượng - Đón xuân huy hoàng” được tổ chức tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam. (Ảnh: BTC)
Với hơn 3.000 gian hàng được chia thành 8 phân khu trên quy mô hoành tráng hơn 100.000 m2, hội chợ đem đến “Hành trình du xuân xuyên Việt” sống động, đa sắc màu cho người dân và du khách tới tham quan, mua sắm dịp Tết đến xuân về. (Ảnh: BTC)