Cuối tuần trẩy hội Bách hoa Bộ hành, thẩm vị đặc sản Tết ở Hội chợ Mùa Xuân

Diễu hành cổ phục “Bách Hoa Bộ Hành” rực rỡ như phim cổ trang, xem trình diễn nghệ thuật - ca múa nhạc nonstop, food tour đặc sản Tết ba miền nóng hổi, rinh về đặc sản hiếm mà siêu thị không có, săn deal giảm giá tới 80%, mua đồ gia dụng - thời trang kèm quà ngập tay, lại còn có xe chở hàng tận nhà… Cuối tuần này, Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất 2026 tại VEC không chỉ là nơi dạo chơi, mà là “combo” trải nghiệm xuân trọn gói, đi một lần vui cả ngày!

Bữa tiệc thị giác "Bách Hoa Bộ Hành"

Điểm nhấn văn hóa khiến Hội chợ Mùa Xuân tại VEC trở nên khác biệt so với tất cả các chương trình hội chợ xuân trước đây chính là sự đầu tư mạnh tay cho các hoạt động trình diễn thực cảnh. Nếu ghé thăm VEC vào dịp cuối tuần, đặc biệt là sáng thứ Bảy (7/2), du khách sẽ có cơ hội đắm mình trong không khí lễ hội uy nghi và độc đáo của màn diễu hành mang tên "Bách Hoa Bộ Hành".

Thực cảnh "Bách Hoa Bộ Hành" là điểm nhấn đặc biệt của Hội chợ Mùa Xuân 2026

Hơn 50 người mẫu, diễn viên trong những bộ cổ phục Việt được phục dựng công phu - từ chiếc Áo Tấc trang nhã, Áo Nhật Bình quyền quý đến Áo Ngũ Thân tay chẽn nền nã - sẽ cùng nhau tái hiện vẻ đẹp vàng son của trang phục dân tộc.

Đoàn diễu hành sẽ di chuyển xuyên qua các trục hành lang trưng bày, biến chính không gian hội chợ thành sàn catwalk độc đáo nhất. Trong tiếng trống hội rộn ràng, hình ảnh những tà áo dài tung bay giữa không gian mua sắm hiện đại tạo nên sự giao thoa kỳ diệu giữa quá khứ và hiện tại.

Du khách không chỉ đứng xem mà còn có thể bước lại gần, chạm nhẹ vào những thớ vải gấm thêu tay tinh xảo, hay cùng đoàn rước lưu lại những khoảnh khắc "xuyên không" đầy ấn tượng. Đây chính là "khung giờ vàng" mà giới trẻ và những người yêu văn hóa truyền thống rỉ tai nhau nhất định phải có mặt để chiêm ngưỡng và săn những bức ảnh để đời.

Không gian nghệ thuật của Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM cũng mang đến Hội chợ Mùa Xuân làn gió phương Nam đặc sắc. Du khách sẽ thưởng thức các màn trình diễn áo bà ba và Đờn ca tài tử tại các suất diễn được duy trì đều đặn các buổi tối (19h-21h) và tăng cường thêm khung sáng (9h30-11h30) vào hai ngày cuối tuần.

Song song đó, từ 10h-20h mỗi ngày, các nghệ nhân sẽ trình diễn nghề gốm Bình Dương, đan thắt lá dừa và nghệ thuật bày trí mâm ngũ quả, tạo thêm điểm nhấn trải nghiệm đa dạng.

Trong suốt thời gian diễn ra, Hội chợ Mùa Xuân còn mang đến 40 chương trình với gần 400 tiết mục biểu diễn tại sân khấu trung tâm Nhà Kim Quy. Hoạt động này huy động sự tham gia của 4 đơn vị nghệ thuật hàng đầu là Nhà hát Ca Múa Nhạc Việt Nam, Liên đoàn Xiếc, Nhà hát Múa rối và Nhà hát Tuổi trẻ.

Các gian hàng của địa phương cũng có các chương trình biểu diễn mang đậm nét văn hóa bản địa riêng, gợi nhớ cho du khách nào về những miền đất đặc biệt họ từng đi qua.

Hành trình "thẩm" Tết qua phong vị ẩm thực ba miền

Sau khi thỏa mãn với những màn trình diễn văn hóa, du khách có thể về khu Food Court để tham gia vào chuyến "Food tour" xuyên Việt ngay tại chỗ.

Ẩm thực tại Hội chợ Mùa Xuân 2026 không mang tính chất "ăn nhanh" đại trà, mà là sự chắt lọc tinh túy của các vùng miền. Tại đây, câu chuyện văn hóa được kể qua từng món ăn. Du khách có thể bắt gặp hình ảnh cả gia đình quây quần bên mẹt bún ốc nguội Hà Nội thanh tao, hay xuýt xoa bên xiên thịt rừng nướng nóng hổi thơm mùi lá móc mật.

Không gian ẩm thực được bài trí tiện lợi, luôn được đảm bảo sự sạch sẽ, tiện nghi, có thể trở thành nơi tụ họp của nhóm gia đình, bạn bè, giúp du khách có những phút giây nghỉ chân thư thái.

Không gian rộng lớn của khu ẩm thực lý tưởng cho những bữa tiệc quây quần cùng bạn bè, gia đình

Những gian hàng nổi bật các nhà nội trợ nên ghé

Nếu muốn gom đủ "mỹ vị nhân gian" cho mâm cỗ Tết và sắm đồ bếp giá hời, các bà nội trợ hãy ghim ngay những tọa độ vàng này để không bỏ lỡ cơn mưa quà tặng thực tế nhất tại Hội chợ.

Tâm điểm thu hút đầu tiên là khu vực đồ gia dụng và thực phẩm cao cấp. "Ông lớn" Sunhouse đang chiều lòng khách tham quan hết nấc với chương trình tặng bình giữ nhiệt cao cấp cho hóa đơn từ 5 triệu đồng và tổ chức game "Lật chảo" nhận thìa inox xịn xò. Kế bên, Yến sào Đạt Hằng gây sốc với deal "mua 1 được 3" chưa từng có: Mua 1kg yến tặng ngay 2kg cua Cà Mau (1kg cua thịt và 1kg gạch son), giúp mâm cơm tất niên thêm phần thịnh soạn.

Không chỉ có hàng quen, hội chợ năm nay quy tụ những đặc sản "hàng hiếm" ít thấy ở siêu thị. Các mẹ sành trà phải tìm bằng được Trà "Đông Chí" (HTX La Bằng, Thái Nguyên) – loại trà đặc biệt chỉ hái duy nhất vào tiết Đông Chí cho hậu vị ngọt sâu, hay Trà viên Tà Xùa (Sơn La) được nặn tay thủ công từ những cây trà cổ thụ sống ở độ cao 2.800m. Những đặc sản kén khách như Rươi Cáy An Thanh (Hải Phòng) cũng được bán giá gốc tận xưởng, là món quà quý để biếu tặng người thân, đối tác.

Đặc biệt, đừng quên tới khu vực Cà Mau để tận hưởng ưu đãi "mua gì cũng có quà": Mua bánh phồng tôm Vĩnh Hòa Phát tặng muối tôm; mua 1kg Cua tại Thủy sản Tài Thịnh Phát được biếu thêm 1 hộp bánh phồng và hũ bột nêm tôm trị giá 65.000đ.

Ngoài đồ bếp núc, các mẹ các chị cũng đừng quên làm mới tủ đồ cho cả nhà tại các gian hàng thời trang. Canifa ưu đãi mức giá chỉ từ 99.000đ – 199.000đ cho toàn bộ sản phẩm. Đặc biệt, với hóa đơn từ 800.000đ, khách hàng sẽ nhận ngay quà tặng đầu xuân thiết thực.

"Cơn lốc" giảm giá và dịch vụ hỗ trợ tại VEC

Một trong những điểm cộng lớn nhất giữ chân du khách tại Hội chợ Mùa Xuân 2026 chính là sự tiện lợi tối đa trong khâu hậu cần và “cơn lốc” giảm giá. Hiểu được tâm lý "ngại mang vác" khi mua sắm số lượng lớn của khách tham quan, Ban tổ chức đã liên kết chặt chẽ với các đơn vị logistics để cung cấp giải pháp vận chuyển tận nơi.

Các dịch vụ vận tải nội khu và hỗ trợ vận chuyện hàng hóa tận nơi giúp du khách thảnh thơi mua sắm

Đặc biệt, sự đồng hành của đội ngũ Green SM Van đã giải quyết triệt để bài toán vận chuyển hàng cồng kềnh. Dịch vụ xe Van sẽ hỗ trợ đưa hàng về tận cửa nhà với mức ưu đãi hấp dẫn: hỗ trợ ngay 40.000đ cho chuyến đầu tiên và giảm 10% (tối đa 50.000đ) cho các chuyến tiếp theo. Nhờ đó, du khách có thể thảnh thơi dạo chơi đến tận cuối ngày mà không phải tay xách nách mang vất vả.

Đáng chú ý, thời điểm cận Tết, các thương hiệu lớn đồng loạt tung ra các chương trình "xả kho" với mức giảm giá sâu từ 30% đến 80%. Đây là cơ hội vàng để người tiêu dùng tiếp cận các sản phẩm chất lượng cao – từ thời trang, mỹ phẩm đến đồ gia dụng, nội thất – với mức chi phí tiết kiệm nhất trong năm. Sự minh bạch về giá cả và nguồn gốc xuất xứ tại hội chợ cũng là yếu tố then chốt giúp người dân yên tâm "mở hầu bao" sắm sửa cho một cái Tết đủ đầy.

BoxHội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026, với chủ đề “Kết nối thịnh vượng - Đón xuân huy hoàng”, là sự kiện xúc tiến thương mại - kinh tế - văn hóa quy mô quốc gia, do Chính phủ chỉ đạo, Bộ Công Thương chủ trì tổ chức, phối hợp cùng Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, UBND Thành phố Hà Nội, UBND Thành phố Hồ Chí Minh, UBND các tỉnh, thành phố, Tập đoàn Vingroup và Trung Triển lãm Việt Nam (VEC) nhằm thúc đẩy tiêu dùng, sản xuất - kinh doanh và kết nối cung - cầu ngay từ đầu năm.