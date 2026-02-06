Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn trải nghiệm không gian Hội chợ Mùa Xuân 2026

Chiều 6/2, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn - Trưởng Ban Chỉ đạo các Hội chợ Quốc gia đến kiểm tra thực tế công tác tổ chức Hội chợ Mùa Xuân 2026.
Hoạt động nhằm đánh giá hiệu quả xúc tiến thương mại, tình hình thị trường hàng hóa cũng như công tác phục vụ người dân tại hội chợ.
Tại hội chợ, Phó Thủ tướng đã trực tiếp đi thăm các khu trưng bày, gian hàng của doanh nghiệp, hợp tác xã và tiểu thương đến từ nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước.
Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn thăm các gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm tại Hội chợ Mùa Xuân 2026.
Hội chợ Mùa Xuân 2026 được tổ chức như một hành trình du xuân xuyên Việt, nơi hội tụ các giá trị kinh tế, văn hóa và sáng tạo. Không gian hội chợ được cấu trúc thành 8 phân khu nội dung, trưng bày trên diện tích khoảng 100.000 m² trong nhà và hơn 45.000 m² khu vực ngoài trời, với 10 sảnh trưng bày và khoảng 3.000 gian hàng tiêu chuẩn.
Theo Ban Tổ chức, tính đến hết ngày 5/2, Hội chợ đã thu hút 100.000 người tham quan, mua sắm, với tổng doanh thu đạt khoảng 9 tỷ đồng/ngày. Để tạo thuận lợi cho bà con thưởng thức hương sắc xuân của mọi miền đất nước, Ban Tổ chức sẽ kéo dài thời gian mở cửa Hội chợ đến 22h trong các ngày Thứ 6 và cuối tuần.
Qua khảo sát và làm việc với Ban Tổ chức, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn nhận thấy công tác tổ chức Hội chợ đáp ứng yêu cầu đặt ra, tạo được không khí, hương sắc của mùa Xuân trong kỷ nguyên mới của đất nước.
Đánh giá cao những kết quả tích cực đạt được trong những ngày qua, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn đề nghị Ban Tổ chức tiếp tục làm tốt công tác thông tin truyền thông để thu hút nhiều hơn nữa bà con đến mua sắm Tết, thưởng thức các chương trình văn hoá, nghệ thuật đặc sắc của các địa phương, thực sự thụ hưởng hương sắc của quê hương, đất nước.
Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn tham quan các gian hàng.
Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn trực tiếp đi thăm các khu trưng bày, gian hàng của doanh nghiệp, hợp tác xã và tiểu thương đến từ nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước.